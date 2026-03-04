Μήνυμα προς την Ουάσιγκτον για πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ «θα διακόψουν κάθε εμπορική σχέση» με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «μη συνεργάσιμη» και «απαίσιο σύμμαχο», μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει τη χρήση ισπανικών στρατιωτικών βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν.

Παρέμβαση της Κομισιόν

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που υπογράφηκε το προηγούμενο έτος.

«Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ολοκληρωμένο και αμοιβαία επωφελές. Η διασφάλιση αυτής της σχέσης, ιδίως σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής, είναι πιο σημαντική από ποτέ και προς όφελος και των δύο πλευρών», ανέφερε.

Έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΕΕ

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι η ΕΕ αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην κοινή δήλωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προστατεύσει πλήρως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους.

«Μέσω της κοινής εμπορικής πολιτικής, είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εάν χρειαστεί για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της ΕΕ», ανέφερε.

Στόχος η σταθερότητα στις διατλαντικές σχέσεις

Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για σταθερές, προβλέψιμες και αμοιβαία επωφελείς διατλαντικές εμπορικές σχέσεις, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και οικονομικής αβεβαιότητας.