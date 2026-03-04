Πιθανές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, καθώς και επιπτώσεις σε τουρισμό, ναυτιλία, επενδύσεις και αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ενδέχεται να προκαλέσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για την κυπριακή οικονομία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης.

Όπως ανέφερε, το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, ως ανοικτή οικονομία με σημαντική εξάρτηση από εισαγωγές, είναι ευάλωτη σε διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο και στις ενεργειακές αγορές.

Πιθανή άνοδος τιμών ενέργειας

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, η κυπριακή οικονομία ενδέχεται να επηρεαστεί από αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα που εισάγονται.

«Το ζητούμενο είναι το όλο ζήτημα να είναι προσωρινό», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι κατά τον προηγούμενο πόλεμο διάρκειας δώδεκα ημερών οι αυξήσεις στα καύσιμα αποδείχθηκαν παροδικές.

Ωστόσο, τόνισε ότι η τρέχουσα κρίση εμφανίζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα λόγω της εμπλοκής περισσότερων χωρών και των γεγονότων που σχετίζονται με την επίθεση στις βρετανικές βάσεις.

Επιπτώσεις στο εμπόριο και τη ναυτιλία

Ο Γιασεμίδης επεσήμανε ότι οι εντάσεις σε μια ενεργειακά κρίσιμη περιοχή ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προβλήματα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Παράλληλα, πολλά δεξαμενόπλοια παραμένουν αγκυροβολημένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες είτε αρνούνται να τα καλύψουν είτε αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα.

«Πέρα από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι και ο τομέας της ναυτιλίας στην Κύπρο αναμένεται να επηρεαστεί, αν και το μέγεθος των επιπτώσεων θα διαφανεί τις επόμενες εβδομάδες.

Πιέσεις στην αγοραστική δύναμη

Ο οικονομολόγος προειδοποίησε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους και υψηλότερων τιμών εισαγωγών ενδέχεται να επηρεάσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, τα περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων και το συνολικό επίπεδο τιμών.

Παράλληλα, μια παρατεταμένη αύξηση στις τιμές ενέργειας θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές τάσεις διεθνώς, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να εξετάσουν εκ νέου σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.

Προβληματισμός για τον τουρισμό

Ο Γιασεμίδης εξέφρασε επίσης ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, ιδιαίτερα λόγω των γεγονότων που σημειώθηκαν στις βρετανικές βάσεις και των ακυρώσεων πτήσεων προς και από την Κύπρο.

Όπως εξήγησε, η τουριστική ζήτηση επηρεάζεται σημαντικά από την αντίληψη ασφάλειας των ταξιδιωτών, ενώ η έντονη κάλυψη των εξελίξεων από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις κρατήσεις.

Αβεβαιότητα για τις επενδύσεις

Τέλος, ο οικονομολόγος σημείωσε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα τείνει να περιορίζει την επενδυτική δραστηριότητα, καθώς οι επενδυτές επιλέγουν πιο σταθερές αγορές μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Όπως ανέφερε, αρκετοί επενδυτές ενδέχεται να αναβάλουν επενδυτικά σχέδια μέχρι να υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης.