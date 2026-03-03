Μπροστά σε ενεργειακή κρίση βρίσκεται η Ευρώπη μετά την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές ενέργειας να αντιδρούν έντονα και τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις. Για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης μίλησε στο philenews ο οικονομολόγος Μάριος Κληρίδης, αναλύοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν για την αγορά ενέργειας, τον πληθωρισμό, τις τιμές βασικών αγαθών, καθώς και τις πιθανές συνέπειες για τον τουρισμό και τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Αρχικά o κ. Κληρίδης ξεκαθάρισε ότι τα όποια σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην κυπριακή κοινωνία θα εξαρτηθούν από την διάρκεια και το εύρος της πολεμικής σύρραξης στην Μέσης Ανατολή. Σημείωσε πως οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί και αν το φαινόμενο αυτό έχει συνέχεια τότε θα επηρεάσει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην χώρα μας, καθώς η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρησιμοποιεί μαζούτ. Ο κ. Κληρίδης επεσήμανε ακόμη ότι οι τιμές των εναλλακτικών προϊόντων ενέργειας θα επηρεαστούν.

Όσον αφορά τον τουρισμό, ανέφερε ότι δεν βλέπει μεγάλο κίνδυνο εκτός και αν εκτροχιαστεί η όλη κατάσταση. «Θα υπάρξει πρόβλημα αν αποφασίσουν να κτυπούν περιοχές εκτός των βρετανικών βάσεων». Επιπλέον, ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει και η συμμετοχή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο καθώς ο Λίβανος βρίσκεται πιο κοντά στην Κύπρο.

Ερωτηθείς για το αν θα αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις εταιρείες πετρελαιοειδών. «Αν έχουν διαθέσιμο στοκ τότε είναι δύσκολο να αυξηθούν οι τιμές άμεσα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αύξησης των τιμών σε βασικά προϊόντα, σημειώνοντας ότι πρόβλημα θα υπάρξει αν, για παράδειγμα αυξηθούν οι τιμές των πετρελαιοειδών και αυτό μετακυλιστεί στην πραγματική οικονομία μέσω αυξήσεων των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και των καυσίμων που μπορεί να επιφέρουν πληθωριστικές πιέσεις.

Αυξήσεις στα καύσιμα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια αναμένεται να γίνουν αισθητές μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων Σάββας Προκοπίου. Τόνισε ότι από την Παρασκευή έχει ήδη καταγραφεί αύξηση 10-12% στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο προμήθειας, εξέλιξη που θα περάσει σταδιακά στις λιανικές τιμές.

Από την πλευρά του ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Πετρολίνα Ντίνος Λευκαρίτης, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι δεν υφίσταται ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στην Κύπρο, καθώς οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε εναλλακτικές αγορές προμήθειας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Εξήγησε ότι τα υφιστάμενα αποθέματα καυσίμων επαρκούν για περίπου 15 ημέρες, επίπεδο που θεωρείται ικανοποιητικό για τα κυπριακά δεδομένα.