Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές θα περιορίσουν τις εγχώριες τιμές καυσίμων για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια, προκειμένου να περιορίσουν την απότομη αύξηση των τιμών, μετά την έξαρση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που οδήγησε σε απότομη άνοδο των παγκόσμιων τιμών του αργού πετρελαίου.

To Reuters μετέδωσε ότι, μιλώντας μετά από έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε ότι η Kυβέρνηση θα «εισάγει γρήγορα και θα εφαρμόσει με τόλμη ένα σύστημα ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα, που έχουν πρόσφατα δει υπερβολικές αυξήσεις τιμών».

Η τρέχουσα κρίση «αποτελεί σημαντικό βάρος για την οικονομία μας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το παγκόσμιο εμπόριο και τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Lee στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του.

Πρόσθεσε ότι η Νότια Κορέα θα αναζητήσει επίσης πηγές ενέργειας πέρα ​​από τις προμήθειες που αποστέλλονται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ο σύμβουλος πολιτικής του προέδρου Κιμ Γιονγκ-μπέομ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι το υπουργείο Βιομηχανίας θα προχωρήσει γρήγορα, ώστε το σύστημα ανώτατου ορίου τιμών να εφαρμοστεί ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Η μέγιστη τιμή θα μπορούσε να αλλάζει κάθε δύο εβδομάδες, είπε, σημειώνοντας ότι η Νότια Κορέα είχε επαρκή αποθέματα πετρελαίου για να καλύψει 208 ημέρες κατανάλωσης.