Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή ανώτατου ορίου τιμής στο φυσικό αέριο, στο πλαίσιο προσπαθειών για τη μείωση της επίδρασης του καυσίμου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών από ακραίες διακυμάνσεις. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με την ΕΕ να αναζητά τρόπους για να περιορίσει την πίεση στις τιμές ενέργειας.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να μειωθεί η επίδραση του φυσικού αερίου στη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και επεσήμανε την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση συμβάσεων προμήθειας, κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις τιμών. Αντίστοιχες προτάσεις για πλαφόν στις τιμές εξετάζονται από τους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να αναζητήσουν πιο συγκεκριμένα μέτρα την επόμενη εβδομάδα.

Προβληματισμοί για πλαφόν

Ο Simone Tagliapietra, αναλυτής στο Bruegel, προειδοποίησε ότι η επιβολή πλαφόν ή επιδοτήσεων μπορεί να έχει αντιπαραγωγικές συνέπειες για την ΕΕ, καθώς θα ενίσχυε τη ζήτηση για το φυσικό αέριο, επιδεινώνοντας την κατάσταση και επιβαρύνοντας τα δημόσια ταμεία. Παρά την αύξηση τιμών λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης 2022-2023.

Η Φον Ντερ Λάιεν υποστήριξε επίσης την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS), το οποίο έχει συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ, καθιστώντας την λιγότερο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα.

Capital.gr