Η Γερμανία και η Ιαπωνία ανακοινώνουν την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να περιορίσουν την πίεση στις τιμές ενέργειας, λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η γερμανική Υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε, ανέφερε ότι το μέτρο συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας των Επτά (G7) και αναμένεται να κατευνάσει τις αγορές και να περιορίσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, θα αρχίσει την άντληση από τα αποθέματά της από τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός, Σανάε Τακαΐτσι.

Το μέτρο αυτό, το οποίο συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), αφορά την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ο ΔΟΕ προτείνει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων για να αποτραπούν σοβαρές διαταραχές στην προσφορά, αν και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων δεν μπορεί να εξουδετερώσει τις μακροπρόθεσμες αυξήσεις των τιμών.