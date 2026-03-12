Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι αναταραχές γύρω από το Στενό του Ορμούζ αυξάνουν την πιθανότητα παγκόσμιου σοκ στις τιμές των τροφίμων, καθώς η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, κυρίως λόγω των λιπασμάτων, επηρεάζει τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κλειδί όχι μόνο για τις μεταφορές πετρελαίου αλλά και για κρίσιμα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια γεωργία. Αν οι τιμές των λιπασμάτων αυξηθούν, οι γεωργικές παραγωγές ενδέχεται να επηρεαστούν και τα τρόφιμα να γίνουν πιο ακριβά.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας Τροφίμων Πολιτικής (IFPRI) προειδοποιεί ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας και των εισροών μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του παγκόσμιου πληθωρισμού τροφίμων. Raj Patel, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας, υπογραμμίζει ότι η διαταραχή της αγοράς λιπασμάτων εξαιτίας της σύγκρουσης μπορεί να εντείνει τις πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Η Υποσαχάρια Αφρική είναι η πιο ευάλωτη περιοχή, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα λιπάσματα. Οι χώρες εκεί ενδέχεται να υποστούν μεγάλες ζημιές λόγω των αυξημένων τιμών τροφίμων και λιπασμάτων. Παράλληλα, οι ασιατικές χώρες, όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Ταϊλάνδη, εξαρτώνται επίσης από τα εισαγόμενα λιπάσματα και η αυξημένη ζήτηση σε λιπάσματα μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές στην περιοχή.

Οι χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία, επίσης αντιμετωπίζουν κινδύνους λόγω της εξάρτησής τους από τις θαλάσσιες εισαγωγές. Η καθυστέρηση στις ναυτιλιακές μεταφορές θα αναγκάσει τις χώρες αυτές να βρουν εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής, με αυξημένο κόστος.

Οι Βραζιλία, Ινδονησία και Μπαγκλαντές είναι από τις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες που εξαρτώνται από τα εισαγόμενα λιπάσματα, και οι αναταράξεις στην αγορά μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες τιμές των τροφίμων παγκοσμίως.

Η κλίμακα της κρίσης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και από την ικανότητα των χωρών να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

