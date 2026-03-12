Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «δεν είναι έτοιμος» προς το παρόν να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικής σημασίας σημείο διέλευσης για το εμπόριο πετρελαίου. Μιλώντας στο CNBC, ο κ. Ράιτ εξήγησε ότι «αυτό θα γίνει αρκετά γρήγορα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα» και πρόσθεσε ότι «απλώς δεν είμαστε έτοιμοι». Ο ίδιος ανέφερε ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα είναι «σήμερα εστιασμένα στην καταστροφή των επιθετικών δυνατοτήτων του Ιράν», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις συνοδείας τάνκερ πιθανόν θα μπορούσαν να αρχίσουν «ως το τέλος του μήνα».

Επιπλέον, ο Ράιτ δήλωσε στο CNN ότι είναι απίθανο οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι, παρά το γεγονός ότι δεξαμενόπλοια αργού παραμένουν ακινητοποιημένα στο Στενό του Ορμούζ λόγω του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν. «Θα το χαρακτήριζα απίθανο», σημείωσε, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι επικεντρωμένες στην στρατιωτική επιχείρηση και την επίλυση του προβλήματος.

Αυτή η τοποθέτηση έρχεται μετά τη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου την Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστεί η κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή.