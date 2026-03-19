Οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σύντομα σε άρση των κυρώσεων που αφορούν ιρανικό πετρέλαιο το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο σε δεξαμενόπλοια, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και στη συγκράτηση των τιμών.

Τη σχετική αναφορά έκανε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, προαναγγέλλοντας παράλληλα σειρά μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της μεταφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox Business Network, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη εν πλω.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που θα μπορούσε να ενισχύσει την αγορά σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πιέσεων στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

