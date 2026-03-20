Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προβλέπει ύφεση στην Ευρωζώνη, ακόμη και στα σενάρια που εξετάζουν παρατεταμένη άνοδο των τιμών της ενέργειας, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό.

Απαντώντας σε ερώτηση του ιστότοπου Boursorama, ο Βιλρουά ντε Γκαλό σημείωσε ότι στα σενάρια που έχει καταρτίσει η ΕΚΤ δεν περιλαμβάνεται περίπτωση ύφεσης στην Ευρωζώνη. Όπως υπενθύμισε, η Τράπεζα παρουσίασε τρία βασικά σενάρια, καθώς και ένα τέταρτο, πιο αισιόδοξο, υπογραμμίζοντας ότι σε κανένα από αυτά δεν προβλέπεται αρνητική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης αναφέρθηκε ειδικά στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για το ενδεχόμενο η τιμή του πετρελαίου να διατηρηθεί σταθερά πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, τονίζοντας ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες δεν προκύπτει σενάριο ύφεσης.

Παράλληλα, απέρριψε και τις αναφορές περί στασιμοπληθωρισμού, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν παρατεταμένη στασιμότητα και μόνιμα υψηλός πληθωρισμός. Όπως ανέφερε, το βασικό ζητούμενο είναι να αποτραπεί η διάχυση των ανατιμήσεων από την ενέργεια στο ευρύτερο φάσμα της κατανάλωσης.

Ο Βιλρουά ντε Γκαλό υπογράμμισε ότι οι τιμές της ενέργειας αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνολικού πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι στη Γαλλία η ενέργεια αντιστοιχεί περίπου στο 9% του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ τα πετρελαϊκά προϊόντα, περιλαμβανομένων των τιμών στην αντλία, αντιστοιχούν περίπου στο 4%.

Όπως σημείωσε, το κρίσιμο στοιχείο είναι να αποφευχθεί η μετάδοση των αυξήσεων στο υπόλοιπο καταναλωτικό καλάθι, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις τιμές σε ευρύτερη βάση.

Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 2%, παρά την άνοδο των τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Τράπεζα είχε επισημάνει, ωστόσο, ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές προοπτικές εξακολουθεί να δημιουργεί κινδύνους τόσο για ανοδική πορεία του πληθωρισμού όσο και για επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τη στάση της ΕΚΤ, ο Βιλρουά ντε Γκαλό τόνισε ότι το βασικό μήνυμα αυτή τη στιγμή είναι η εγρήγορση, καθώς οι εξελίξεις στο μέτωπο της ενέργειας και του πληθωρισμού παραμένουν ανοιχτές.