Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την έντονη μεταβλητότητα που επικρατεί στην αγορά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 25η ημέρα του.

Η νέα κίνηση των τιμών ακολουθεί την απότομη πτώση που είχε προηγηθεί, όταν οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ περί «συνομιλιών» με το Ιράν. Ωστόσο, η διάψευση από την Τεχεράνη ανέτρεψε το κλίμα, επαναφέροντας την αβεβαιότητα και οδηγώντας εκ νέου τις τιμές υψηλότερα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το αργό πετρέλαιο WTI με παράδοση Μαΐου ενισχύεται κατά 3,47%, στα 91,19 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο τύπου Brent με παράδοση Μαΐου σημειώνει άνοδο 2,93%, φθάνοντας στα 102,8 δολάρια το βαρέλι.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τα αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από το ενδεχόμενο διπλωματικής επαφής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.