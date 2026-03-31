Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διατηρούμενες πάνω από τα $100 το βαρέλι, παρά τα σήματα για πιθανό τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν, με τις αγορές να κινούνται σε κλίμα έντονης μεταβλητότητας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Την Τρίτη, οι τιμές κατέγραψαν σημαντικές διακυμάνσεις μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να τερματίσει την επιχείρηση στο Ιράν, ακόμη και αν το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ παραμείνει ουσιαστικά κλειστό.

Αμέσως μετά το δημοσίευμα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε σημειώσει άνοδο σχεδόν 4% בעקבות νέας ιρανικής επίθεσης σε δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο. Το Brent κινήθηκε πέριξ των 113 δολαρίων.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το WTI Μαΐου διαμορφώθηκε στα 103,02 δολάρια το βαρέλι με μικρή άνοδο, ενώ το Brent Ιουνίου παρέμεινε πάνω από το όριο των 100 δολαρίων, στα 107,33 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της έντασης στις αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι μια επιχείρηση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο πέρα από το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει τεθεί.

Την ίδια ώρα, η ρητορική του Αμερικανού προέδρου παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώς από τη μία πλευρά κάνει λόγο για επικείμενο τέλος της σύγκρουσης και από την άλλη προειδοποιεί για πιθανή κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν ενεργειακές και κρίσιμες υποδομές του Ιράν, περιλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεων πετρελαίου και πιθανώς μονάδων αφαλάτωσης, σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε ουσιαστικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, περιορίζοντας δραστικά την τροφοδοσία των παγκόσμιων αγορών με αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη άνοδο των τιμών ενέργειας και ενισχύει τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις σε διεθνές επίπεδο.

Η σύγκρουση, που διανύει ήδη την πέμπτη εβδομάδα, συνεχίζεται με επιθέσεις από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε νέο πλήγμα, αυτή τη φορά σε κουβεϊτιανό δεξαμενόπλοιο.

Το υπερδεξαμενόπλοιο Al Salmi, φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, υπέστη επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι, προκαλώντας ζημιές και πυρκαγιά, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ.

Παρά τη μερική υποχώρηση των τιμών την Τρίτη, το WTI έχει καταγράψει ράλι άνω του 50% μέσα στον Μάρτιο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάιο του 2020, ενώ και το Brent κατευθύνεται προς ισχυρά κέρδη για τον ίδιο μήνα.

Η νευρικότητα στις αγορές παραμένει υψηλή, εν μέσω συγκέντρωσης αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή και ενδεχομένου επέκτασης των επιχειρήσεων με χερσαία επέμβαση, παράγοντες που διατηρούν τις τιμές της ενέργειας σε αυξημένα επίπεδα.