Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν ισχυρή πτώση την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, εξέλιξη που ενίσχυσε τις προσδοκίες για προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αποκλιμάκωση της πίεσης στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα futures του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησαν έως και 20%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τους βομβαρδισμούς, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης από το Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανέφερε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις αγορές και είχε εντείνει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Στο Άμστερνταμ, τα ολλανδικά συμβόλαια Μαΐου κατέγραφαν πτώση 17,3%, στα 44,02 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το πρωί της Τετάρτης, αποτυπώνοντας την έντονη αντίδραση της αγοράς στην προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης.