Σημαντική ανάπτυξη δρομολογείται στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου η εταιρεία Tofarco Ltd, εκ μέρους της Tivoli Property Ltd, προγραμματίζει την ανέγερση του έργου «Athinaion Nicosia» στην καρδιά της πρωτεύουσας. Το φιλόδοξο έργο, με εκτιμώμενο κόστος €29 εκατομμύρια, έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία δεν φέρει ένσταση στην κατασκευή του, υπό συγκεκριμένους όρους.

Το έργο χωροθετείται στη συμβολή των οδών Ανδρέα Δημητρίου και Ευαγόρου στον Δήμο Λευκωσίας, σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Πυρήνας Εμπορικής Ζώνης», όπου επιτρέπονται χρήσεις όπως εμπορικές, γραφειακές και οικιστικές.

Πρόκειται για δύο ανεξάρτητα λειτουργικά κτίρια μεικτής χρήσης, τα οποία θα υψωθούν πάνω από κοινό ενιαίο βάθρο (plateau). Ο Δυτικός Πύργος, ύψους περίπου 80 μέτρων και 19 επιπέδων, θα περιλαμβάνει εμπορικές και γραφειακές χρήσεις, ενώ ο Ανατολικός Πύργος, ύψους 53 μέτρων και 12 επιπέδων, θα φιλοξενεί εμπορικές και οικιστικές μονάδες, μεταξύ των οποίων 41 διαμερίσματα, καθώς και γυμναστήριο και πισίνα 100 m³ για τους ενοίκους.

Στο ισόγειο των δύο πύργων προβλέπεται η δημιουργία έξι καταστημάτων, ενώ στα υπόγεια επίπεδα θα διαμορφωθούν 188 θέσεις στάθμευσης (συμπεριλαμβανομένων 10 για ΑμεΑ), 34 θέσεις για ποδήλατα και υποδομές για υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοπλισμό και φωτοβολταϊκά συστήματα. Το 25% των ενεργειακών αναγκών του έργου αναμένεται να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές.

Το οικόπεδο έχει ιδιαίτερη ιστορία. Μέχρι το 1991 φιλοξενούσε το κινηματοθέατρο «Αθήναιον», ένα τοπόσημο της Λευκωσίας με δύο υπόγεια επίπεδα, το οποίο απαλλοτριώθηκε από το κράτος, κατεδαφίστηκε το 2003 και το 2015 επεστράφη στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Έκτοτε χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, για τον οποίο θα εκδοθεί άδεια κατεδάφισης στο πλαίσιο της νέας ανάπτυξης.

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει με τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και να διαρκέσει 28 μήνες. Η συνολική δόμηση φτάνει τα 10.260 τ.μ., ενώ το εμβαδόν του τεμαχίου είναι 2.634 τ.μ..

Η ανάπτυξη προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 330 θέσεις εργασίας (300 στον γραφειακό τομέα και 30 στον εμπορικό), ενώ η οικιστική χρήση αναμένεται να φιλοξενήσει 50 μόνιμους κατοίκους.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, μετά από επιτόπια επίσκεψη και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων, αποφάσισε ότι δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, καθώς οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου δεν κρίνονται σημαντικές. Έλαβε επίσης υπόψη τις απόψεις εμπλεκόμενων τμημάτων (Τμήμα Δασών, Γεωλογικής Επισκόπησης, Αναπτύξεως Υδάτων) και ενσωμάτωσε στις προϋποθέσεις της γνωμάτευσης όλους τους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς όρους που τέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ανάμεσα στα θέματα που εξετάστηκαν είναι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η αποστράγγιση και τα όμβρια ύδατα, με προβλεπόμενα μέτρα όπως δεξαμενές, φίλτρα και κατάλληλη διάθεση μέσω του Δημόσιου Αποχετευτικού Συστήματος.

Δεν εντοπίζονται περιοχές γεωλογικής κληρονομιάς ή προστασίας, ούτε ζώνες ευπαθείς στα νιτρικά ή σε απόρριψη αστικών λυμάτων στην περιοχή. Ο πλησιέστερος υδάτινος αποδέκτης, ο ποταμός Πεδιαίος, εντοπίζεται σε απόσταση 300 μέτρων.