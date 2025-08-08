Με μερική αποδοχή της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας για τους νόμους περί πολλαπλών συντάξεων, η Ολομέλεια της Βουλής επιχείρησε την Τρίτη να δώσει λύση σε ένα θέμα που προκάλεσε έντονη δημόσια και θεσμική αντιπαράθεση. Ωστόσο, καθώς δεν υιοθετήθηκαν πλήρως οι επισημάνσεις της Προεδρίας, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αναφοράς των νομοθεσιών στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο, σε μια τέτοια περίπτωση, θα καθιστούσε το νόμο ως μη ψηφισθέντα.

Αν, αντίθετα, ο Πρόεδρος υπογράψει το νόμο, το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ μόνο για μελλοντικά διοριζόμενους αξιωματούχους, εξαιρώντας όσους ήδη κατέχουν ή κατείχαν δημόσιο αξίωμα και έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Το Προεδρικό αναμένει την επίσημη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα για τον τροποποιημένο νόμο, η οποία θα διαμορφώσει και τη τελική στάση της εκτελεστικής εξουσίας.

Τι άλλαξε στο νέο πλαίσιο

Η Βουλή προχώρησε σε τροποποιήσεις για την άρση ενδεχόμενων αντισυνταγματικοτήτων. Συγκεκριμένα:

Επαναδιατυπώθηκε ο ορισμός του όρου «αξίωμα, λειτούργημα ή θέση στη Δημοκρατία», καλύπτοντας το σύνολο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εξαιρέθηκαν ρητά από τις νέες ρυθμίσεις οι υφιστάμενοι Γενικός Εισαγγελέας, Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, δικαστές, μέλη της ΕΔΥ και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Η εξαίρεση ισχύει μόνο για όσους ήδη κατέχουν αυτές τις θέσεις.

Καταργήθηκε η εξουσία του Γενικού Λογιστή να καθορίζει με εγκυκλίους τον καταμερισμό σύνταξης. Αντικαταστάθηκε με γενικές διατάξεις που βασίζονται στις συντάξιμες απολαβές και τον χρόνο υπηρεσίας.

Τι δεν έγινε αποδεκτό από τη Βουλή

Παρά τις τροποποιήσεις, αρκετές ενστάσεις του Προέδρου δεν υιοθετήθηκαν:

Δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως ο ισχυρισμός για άνιση μεταχείριση προσώπων της ίδιας κατηγορίας.

Δεν άρθηκε η πιθανή παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας μέσω περιορισμού ή αναστολής σύνταξης.

Δεν τροποποιήθηκαν διατάξεις που ακυρώνουν όρους υφιστάμενων συμβάσεων.

Παρέμεινε το διοικητικό στοιχείο σε διατάξεις που αφορούν την εκτελεστική εξουσία.

Αγνοήθηκαν επισημάνσεις για αύξηση διοικητικού κόστους.

Επιπλέον, διατηρήθηκε ο μηχανισμός ελάχιστης αμοιβής, που προβλέπει καταβολή μόνο των πρώτων 500 ευρώ της σύνταξης όταν κάποιο πρόσωπο αναλαμβάνει νέο αξίωμα, με αναστολή του υπολοίπου.

Το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο και οι λόγοι αναπομπής

Οι αρχικοί νόμοι προέβλεπαν:

Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 για υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και δημάρχους.

Αναστολή σύνταξης σε περίπτωση ανάληψης νέας θέσης.

Συμψηφισμό συντάξεων για πολλαπλές θητείες, με διατήρηση θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τους νόμους, επισημαίνοντας:

Παραβίαση του Άρθρου 28 (ισότητα ενώπιον του νόμου).

Προσβολή του Άρθρου 23 (δικαίωμα στην ιδιοκτησία – συντάξεις).

Παρέμβαση στο Άρθρο 26 (ελευθερία των συμβάσεων).

Κίνδυνος επηρεασμού των υφιστάμενων δικαστών και μελών ΕΔΥ σε νέους διορισμούς (παραβίαση Άρθρων 158.3 και 124.4).

Παρέμβαση σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας (διάκριση εξουσιών).

Μη σύννομη ανάθεση εξουσιών στον Γενικό Λογιστή (Άρθρο 127).

Έλλειψη διαβούλευσης με την ΕΚΤ για τον Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας

ΚΥΠΕ