Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή την περίοδο όλο και περισσότεροι μαθητές Λυκείων, δεν προσέρχονται στα σχολεία τους επιλέγοντας να μείνουν στο σπίτι για πιο εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Το φαινόμενο αυτό συνήθως, καταγράφεται στα σχολεία με το που αυτά επαναλειτουργούν μετά τις διακοπές του Πάσχα και συνήθως αυτή την πρακτική ακολουθούν τελειόφοιτοι μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους (απολυτήριες και πρόσβασης σε πανεπιστήμια) και οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν θέματα με απουσίες, καθώς αυτές προσμετρούνται κανονικά.

Όσον αφορά στα Λύκεια, ήδη αυτά βρίσκονται σε αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται την ερχόμενη Παρασκευή ενώ η εξεταστική περίοδος για τους μαθητές τους αρχίζει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Μαΐου. Επομένως, αρκετοί μαθητές τους επέλεξαν κυρίως αυτή την εβδομάδα να «αποχαιρετήσουν» τις τάξεις και τα σχολεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές των Λυκείων, οι οποίοι θα παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για διεκδίκηση θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας, θα έχουν νέα εξεταστική περίοδο η οποία αρχίζει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Τα Γυμνάσια έχουν μερικές ακόμα μέρες σχολικών υποχρεώσεων, καθώς η λήξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 22 Μαΐου και οι εξετάσεις των μαθητών τους αρχίζουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα μαθήματα για τους μαθητές των δημόσιων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων λήγουν στις 17 Ιουνίου και οι εκπαιδευτικοί θα αποχωρήσουν από τις σχολικές τους μονάδες, δύο μέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 19 Ιουνίου. Η νέα σχολική χρονιά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα αρχίσει για τους εκπαιδευτικούς στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, και στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 για τους μαθητές. Σημειώνεται ότι όσα σχολεία έχουν ως τοπική αργία την 14η Σεπτεμβρίου (Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού), δεν θα την τηρήσουν, και καλούνται όπως ορίσουν μία άλλη ημέρα ως τοπική αργία, μόνο για τη σχολική χρονιά 2026 – 2027, ώστε η πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων για όλα τα σχολεία να είναι η 14η Σεπτεμβρίου.