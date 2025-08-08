Πρόστιμο ύψους €4.000 επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στην εταιρεία NPT Nicosia Public Transport Services and Operations Ltd, για παράλειψη καθορισμού προληπτικών και προστατευτικών μέτρων στον χώρο εργασίας, βάσει της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Η υπόθεση αφορά εργασίες σχετικές με τη λειτουργία και χρήση λεωφορείων τύπου KINGLONG, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν είχε θεσπίσει ή εφαρμόσει επαρκή μέτρα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό της.

Η ποινική δίωξη προωθήθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η παράβαση σχετίζεται με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002.

Σύμφωνα με την τελική απόφαση του δικαστηρίου, η εταιρεία καταδικάστηκε για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια εργοδοτουμένων αλλά και άλλων προσώπων, εντός του πεδίου λειτουργίας της.

Η καταδίκη εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της εφαρμογής των νομοθεσιών για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την προστασία της υγείας στον τομέα των μεταφορών.