Μετά τη μάχη των προεισαγωγικών εξετάσεων, οι φοιτητές – και οι γονείς τους – ετοιμάζονται για μια άλλη μάχη.

Η εξεύρεση φοιτητικού διαμερίσματος είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολη υπόθεση και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αφού η μείωση της προσφοράς και η παράλληλη αύξηση της ζήτησης πίεσαν τις τιμές.

Διαμερίσματα μπορεί να υπάρχουν. Αυτό όμως που δεν υπάρχει είναι το χρήμα, αφού τα ενοίκια σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικά, ειδικά για φοιτητές.

Χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές έχουν ήδη ξεκινήσει να αναζητούν το νέο τους διαμέρισμα, ωστόσο, τα στοιχεία, δείχνουν πως, όσοι καταφέρουν να βρουν κάτι και σε περιοχή που τους ενδιαφέρει, θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το αποκτήσουν.

Η ζήτηση είναι μεγάλη, η προσφορά μικρή και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές των διαμερισμάτων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα. Το θετικό, ωστόσο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, είναι πως οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο έχουν τουλάχιστον σταθεροποιηθεί.

Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, μιλώντας στον «Φ» έδωσε ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με τις τιμές των διαμερισμάτων που υπάρχουν σήμερα στην κυπριακή αγορά.

Ο κ. Κυναιγείρου αναφέρει πως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, παρά την αυξημένη ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα, κυρίως διαμερίσματα, από φοιτητές και άλλους ενδιαφερόμενους, οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Αυτό οφείλεται, όπως συμπληρώνει, κυρίως στην ισορροπία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κυναιγείρου σημειώνει, πως η αγορά ακινήτων έχει ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση με τη δημιουργία νέων κατοικιών, συγκρατώντας έτσι τις τιμές και αποτρέποντας απότομες αυξήσεις. «Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ενοικιαστές, προσφέροντας σταθερότητα και προβλεψιμότητα στην αγορά των ενοικίων», καταλήγει.

Οι τιμές στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών για τις τιμές ενοικίων και αγοράς διαμερισμάτων για το 2025, η Λεμεσός συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα για τις υψηλότερες τιμές, με τα ενοίκια να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ για ένα μονάρι και να ξεπερνούν τις 2.000 ευρώ για τα υπόλοιπα. Ακολουθεί η Λευκωσία, με μέσες τιμές από 600 ευρώ μέχρι και 1.100 ευρώ. Στη τρίτη θέση είναι η Λάρνακα από 500 μέχρι 1.000 ευρώ, ενώ η Πάφος ακολουθεί στα επίπεδα της Λάρνακας με τιμές από 500 μέχρι 1.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Λευκωσία

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου(φοιτητικό): Από 600 με 650 ευρώ

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 800 με 900 ευρώ

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 1.000 με 1.100 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου: 130.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων: 200.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων: 280.000 ευρώ

Αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων: 350.000 ευρώ

Λεμεσός

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου(φοιτητικό): Από 1.000 με 1.100 ευρώ

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 1.400 με 1.500 ευρώ

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 1.900 με 2.000+ ευρώ

Αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου: 170.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων: 300.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων: 370.000 ευρώ

Αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων: 450.000 ευρώ

Λάρνακα

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου(φοιτητικό): Από 500 με 600 ευρώ

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 700 με 800 ευρώ

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 900 με 1.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου: 100.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων: 140.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων: 170.000 ευρώ

Αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων: 280.000 ευρώ

Πάφος

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου(φοιτητικό): Από 500 με 550 ευρώ

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων: Από 700 με 800 ευρώ

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων: Από 800 με 900 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου: 85.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων: 140.000 ευρώ

Αγορά διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων: 170.000 ευρώ

Αγορά οικίας τριών υπνοδωματίων: 280.000 ευρώ

Οι τιμές στην Ελλάδα

Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, ούτε εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον τομέα αγοράς και ενοικίασης ακινήτων, καταγράφονται χαμηλές διαθεσιμότητες και υψηλές τιμές σε ό,τι αφορά τα φοιτητικά διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Spitogatos», η αύξηση των τιμών για τα φοιτητικά διαμερίσματα παρουσίασε αύξηση 7,4% σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Ενδεικτικό το γεγονός πως στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα, που επιλέγει μεγάλος αριθμός Κύπριων φοιτητών, η μέση τιμή ενοικίασης διαμερίσματος κάτω των 65 τ.μ. φτάνει τα 534 ευρώ. Για στούντιο στην ίδια περιοχή η τιμή πέφτει στα 480 ευρώ.

Μια άλλη ιδιαίτερα δημοφιλής περιοχή για ενοικίαση διαμερισμάτων από Κύπριους φοιτητές είναι οι Αμπελόκηποι, με μέση τιμή τα 598 ευρώ. Στο Γουδή οι τιμές ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα 628 ευρώ, ενώ στην περιοχή του Πειραιά οι τιμές φτάνουν τα 500 ευρώ.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, οι τιμές ενοικίασης είναι ναι μεν πιο χαμηλές, αλλά και πάλι έχουν καταγράψει αύξηση. Για παράδειγμα, η μέση ζητούμενη τιμή για διαμέρισμα κάτω των 65 τ.μ. στον Εύοσμο, Χαριλάου, Τούμπα, Σταυρούπολη και κέντρο της πόλης, ξεκινά από τα 400 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 480 ευρώ.