Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην καταβολή οικονομικής παροχής ύψους €139.622 για την κάλυψη των μισθών 126 εργαζομένων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Η απόφαση υλοποιείται στο πλαίσιο της στήριξης που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στήριξη σε πληγέντες από την πυρκαγιά

Η παροχή καλύπτει μισθούς και κοινωνικές εισφορές εργαζομένων που αδυνατούν να εργαστούν λόγω ζημιών στους χώρους ή στα μέσα εργασίας τους.

Η διαδικασία βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώνονται από κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τοπικές αρχές, με στόχο την επικοινωνία με τους δικαιούχους και τον υπολογισμό των ποσών.

Ποιοι έλαβαν την οικονομική ενίσχυση

Η καταβολή αφορά την περίοδο 23 Ιουλίου – 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει:

26 εργοδότες με συνολικά 94 μισθωτούς εργαζόμενους .

με συνολικά . 32 αυτοτελώς εργαζόμενους σε τομείς όπως γεωργοκτηνοτροφία, εστίαση, οινοποιεία, τουρισμός και εμπόριο.

Συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμών

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η έναρξη καταβολών για επιπρόσθετους δικαιούχους θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με βάση την καταγραφή των ζημιών.

Επικοινωνία για πληροφορίες

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασίας: