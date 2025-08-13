Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχει καταβάλει προκαταβολές συνολικού ύψους €39.760 σε 14 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό.

Μέτρα στήριξης για πρώτες ύλες, εμπορεύματα και εξοπλισμό

Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ΥΕΕΒ υλοποιεί μέτρα αποζημίωσης για:

Πρώτες ύλες, εμπορεύματα και προμήθειες που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά ή λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος .

που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά ή λόγω . Αποκατάσταση εξοπλισμού που επηρεάστηκε.

Ευέλικτη διαδικασία πληρωμών

Οι αιτήσεις εξετάζονται από λειτουργούς του ΥΕΕΒ, με στόχο την άμεση καταβολή στήριξης. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν σε δόσεις για να διευκολυνθεί η επαναδραστηριοποίηση των πληγεισών επιχειρήσεων.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Η τελευταία ημερομηνία για δήλωση ζημιών σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες ή εμπορεύματα για οικονομική βοήθεια έχει οριστεί η 25η Αυγούστου 2025. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 22867238 και 22867247.