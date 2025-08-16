Συνολικά €7.536.000 έχουν διατεθεί από το 2018 στο πλαίσιο του σχεδίου «Προίκα του μωρού» που περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως κρεβάτι, στρώμα, αλλαξιέρα, καροτσάκι και μπανιέρα) λευκά είδη (σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες) καθώς και αναλώσιμα όπως πάνες, μωρομάντηλα, υγροσάπουνα και κρέμες.

Μέχρι στιγμή έχουν επωφεληθεί 4.624 οικογένειες ενώ άλλες αιτήσεις εκκρεμούν.

Τα πιο πάνω στοιχεία παρέθεσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Αποστόλου ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους αναστολής του σχεδίου «Προίκα του Μωρού».

Ο κ. Παναγιώτου επικαλούμενος στοιχεία του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ενημερώνει τον κ. Αποστόλου, ότι:

Το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Προίκα του Μωρού» άρχισε να υλοποιείται από την 1/1/2018 στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Αποσκοπεί δε στη μείωση της υλικής στέρησης και στον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών και παιδιών. Επωφελούμενοι του Έργου είναι οικογένειες με νεογέννητα ή νήπια μέχρι 2 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και υλική στέρηση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πακέτο της προίκας περιλαμβάνει εξοπλισμό (κρεβάτι, στρώμα, αλλαξιέρα, καροτσάκι και μπανιέρα) λευκά είδη (σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες), καθώς και αναλώσιμα όπως πάνες, μωρομάντηλα, υγροσάπουνα και κρέμες και παραδίδεται από την Ανάδοχο Εταιρεία στο σπίτι των δικαιούχων οικογενειών.

Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 ολοκληρώθηκε στις 22/8/2022 και από το έργο επωφελήθηκαν 3.196 οικογένειες με συνολικό κόστος €3.859.000.

Από τις 23/8/2022, το έργο εντάχθηκε στη νέα προγραμματική περίοδο “ΘΑλΕΙΑ 2021-2027” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2023, €3.337.000. Η εν λόγω προγραμματική περίοδος άρχισε στις 23/8/2022 και ολοκληρώθηκε στις 23/8/2023.

Στις 14/5/2024 υπογράφτηκε νέα Συμφωνία Πλαίσιο με Ανάδοχο Εταιρεία για υλοποίηση του έργου, για τη χρονική περίοδο 14/5/2024 μέχρι 13/5/2025 με στόχο την εξυπηρέτηση 1.800 δικαιούχων. Για την περίοδο που καλύπτει η Συμφωνία Πλαίσιο, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανήλθε στα €3.400.000.

Το 2023 και 2024 λήφθηκαν συνολικά 3.371 αιτήσεις και αξιολογήθηκαν όλες. Μέχρι στιγμής παραδόθηκαν γύρω στα 1.428 πακέτα. Η παράδοση των πακέτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουνίου 2025.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, παρά το γεγονός ότι το έργο στο πλαίσιο του “ΘΑλΕΙΑ” ολοκληρώνεται (ολοκληρώθηκε) τον Μάιο 2025, το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα συνεχίσει την εφαρμογή του, αφού αξιολογείται με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο κυρίως επειδή συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των παιδιών.

«Στο στάδιο αυτό οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προχωρούν σε μελέτη με στόχο τον εξορθολογισμό του προγράμματος, τον επανασχεδιασμό του και τη λήψη βελτιωτικών μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων οικογενειών», καταλήγει ο υπουργός.