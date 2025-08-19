Σταθερό παραμένει το στοκ των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των τραπεζών αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας – πριν από ενάμιση χρόνο περίπου- ότι η ακρίβεια μέσω της αύξησης του πληθωρισμού δεν θα επηρεάσει την εξυπηρέτηση των δόσεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο, είναι ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα από το 2024 η αξία των προβληματικών δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση πάνω από τρεις μήνες. Αυτό δείχνει ότι οι χορηγήσεις οι οποίες βρίσκονται στον «προθάλαμο» των «κόκκινων δανείων», δηλαδή κινούνται στη γκρίζα εκείνη ζώνη που έχουν ξεπεράσει τις 90 μέρες καθυστέρηση, είναι σταθερές σε σχέση με πέρυσι. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, δείχνουν ως γενική εικόνα, ότι στο τέλος Μαΐου 2025, o δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα παρέμεινε σταθερός στο 5,9%, σε σχέση με τον Απρίλιο 2025. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε στο 61,0% στο τέλος Μαΐου 2025 σε σύγκριση με 60,7% στο τέλος Απριλίου 2025. Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Μαΐου 2025 στα €1,3 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στο τραπεζικό σύστημα σημειώθηκε ένας άθλος στην μείωση των προβληματικών δανείων, τα οποία βγήκαν από τους τραπεζικούς ισολογισμούς είτε γιατί πωλήθηκαν στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είτε έγιναν ρυθμίσεις ή έχουν αναδιαρθρωθεί επιτυχώς ή υπάρχουν και διαγραφές χορηγήσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μείωση των κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών λόγω πώλησής τους δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα γιατί εξακολουθούν και παραμένουν στην οικονομία.

Σημαντικό στοιχείο από την ανάλυση των στοιχείων είναι ότι από τα €25,4 δισ. χορηγήσεις, οι καθυστερήσεις δανείων άνω των 90 ημερών είναι €1,16 δισ. και οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις είναι €1,49 δισ. τέλος Μαϊου. Από τα δάνεια με καθυστέρηση της πληρωμής της δόσης πάνω από τρεις μήνες από τις εταιρείες προέρχονται τα €483 εκατ. και από τα νοικοκυριά τα €649 εκατ. Οι αναδιαρθρώσεις δανείων των νοικοκυριών είναι 428 εκατ. και για επιχειρήσεις €754 εκατ. Η αλλαγή εικόνας που έχει γίνει από το 2019 είναι σημαντική όταν οι συνολικές χορηγήσεις ήταν €32,10 δισ., οι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν €7,42 δισ., οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €8,97 δισ. και οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν €5,45 δισ.

Η Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας διευκρινίζει ότι η πρόοδος στην περαιτέρω μείωση των προβληματικών δανείων είναι ανομοιογενής, με τα μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επίλυση των σχετικών χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο δείκτης ΜΕΧ των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 21,0%, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερος από το 3,5% που καταγράφει ο αντίστοιχος δείκτης ΜΕΧ των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Κεντρική υποδεικνύει ότι η προβλεπόμενη περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναμένεται να στηρίξει την πιστοληπτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, αν και αναμένεται να μειώσει σε ένα βαθμό την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω της μεγάλης εξάρτησης των εσόδων τους από τους τόκους.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η ενίσχυση της απασχόλησης και των απολαβών στους συγκεκριμένους κλάδους βελτίωσε τη χρηματοοικονομική θέση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οδηγώντας σε μείωση των ΜΕΧ και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα. Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός είναι ότι οι δείκτες κάλυψης προβλέψεων του κυπριακού τραπεζικού τομέα για τις MEX συγκρίνονται θετικά με τους αντίστοιχους δείκτες των χωρών της ΕΕ «20», τόσο για τα δάνεια προς νοικοκυριά όσο και προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.