Σημαντική αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι αφίξεις παρουσίασαν άνοδο 10,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του τουριστικού κλάδου.

Αφίξεις Ιουλίου

Τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκαν 589.116 αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024.

Η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 32,2% (189.730 αφίξεις). Ακολούθησαν:

Ισραήλ : 13% (76.557 αφίξεις)

: 13% (76.557 αφίξεις) Πολωνία : 7,4% (43.713)

: 7,4% (43.713) Γερμανία : 4% (23.694)

: 4% (23.694) Σουηδία : 3,5% (20.455)

: 3,5% (20.455) Ρουμανία: 2,9% (17.000)

Αφίξεις επταμήνου

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129, έναντι 2.203.704 την ίδια περίοδο του 2024.

Σκοπός ταξιδιού

Τον Ιούλιο 2025, το 85,5% των επισκεπτών ταξίδεψε για διακοπές, το 11,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς, ενώ το 2,8% για επαγγελματικούς λόγους.

Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Παράλληλα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9,1%, φτάνοντας τις 186.987 αναχωρήσεις τον Ιούλιο 2025, έναντι 171.382 το 2024.

Κύριοι προορισμοί ήταν:

Ελλάδα : 36,8% (68.858 ταξίδια)

: 36,8% (68.858 ταξίδια) Ηνωμένο Βασίλειο : 9,4% (17.518)

: 9,4% (17.518) Ιταλία: 5,9% (11.117)

Ο κύριος σκοπός ταξιδιού ήταν οι διακοπές (75,1%), ακολουθούμενες από επαγγελματικούς λόγους (14,8%), σπουδές (9,1%) και άλλους λόγους (1%).