Σημαντική αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι αφίξεις παρουσίασαν άνοδο 10,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του τουριστικού κλάδου.
Αφίξεις Ιουλίου
Τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκαν 589.116 αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024.
Η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 32,2% (189.730 αφίξεις). Ακολούθησαν:
- Ισραήλ: 13% (76.557 αφίξεις)
- Πολωνία: 7,4% (43.713)
- Γερμανία: 4% (23.694)
- Σουηδία: 3,5% (20.455)
- Ρουμανία: 2,9% (17.000)
Αφίξεις επταμήνου
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129, έναντι 2.203.704 την ίδια περίοδο του 2024.
Σκοπός ταξιδιού
Τον Ιούλιο 2025, το 85,5% των επισκεπτών ταξίδεψε για διακοπές, το 11,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς, ενώ το 2,8% για επαγγελματικούς λόγους.
Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό
Παράλληλα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9,1%, φτάνοντας τις 186.987 αναχωρήσεις τον Ιούλιο 2025, έναντι 171.382 το 2024.
Κύριοι προορισμοί ήταν:
- Ελλάδα: 36,8% (68.858 ταξίδια)
- Ηνωμένο Βασίλειο: 9,4% (17.518)
- Ιταλία: 5,9% (11.117)
Ο κύριος σκοπός ταξιδιού ήταν οι διακοπές (75,1%), ακολουθούμενες από επαγγελματικούς λόγους (14,8%), σπουδές (9,1%) και άλλους λόγους (1%).