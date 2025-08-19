Σημαντική αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, στο πρώτο επτάμηνο του έτους, οι αφίξεις παρουσίασαν άνοδο 10,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του τουριστικού κλάδου.

Αφίξεις Ιουλίου

Τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκαν 589.116 αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024.

Η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 32,2% (189.730 αφίξεις). Ακολούθησαν:

  • Ισραήλ: 13% (76.557 αφίξεις)
  • Πολωνία: 7,4% (43.713)
  • Γερμανία: 4% (23.694)
  • Σουηδία: 3,5% (20.455)
  • Ρουμανία: 2,9% (17.000)

Αφίξεις επταμήνου

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129, έναντι 2.203.704 την ίδια περίοδο του 2024.

Σκοπός ταξιδιού

Τον Ιούλιο 2025, το 85,5% των επισκεπτών ταξίδεψε για διακοπές, το 11,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς, ενώ το 2,8% για επαγγελματικούς λόγους.

Ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Παράλληλα, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9,1%, φτάνοντας τις 186.987 αναχωρήσεις τον Ιούλιο 2025, έναντι 171.382 το 2024.

Κύριοι προορισμοί ήταν:

  • Ελλάδα: 36,8% (68.858 ταξίδια)
  • Ηνωμένο Βασίλειο: 9,4% (17.518)
  • Ιταλία: 5,9% (11.117)

Ο κύριος σκοπός ταξιδιού ήταν οι διακοπές (75,1%), ακολουθούμενες από επαγγελματικούς λόγους (14,8%), σπουδές (9,1%) και άλλους λόγους (1%).