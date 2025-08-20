Οκτώ συλλήψεις στη Λάρνακα πραγματοποίησε η Αστυνομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη εργοδότηση, παράνομη απασχόληση και αδήλωτη εργασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, η επιχείρηση έγινε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στην επαρχία Λάρνακας. Κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν εφτά υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονταν χωρίς άδεια, ενώ διαπιστώθηκε ότι δύο εξ αυτών βρίσκονταν παράνομα στην Κύπρο.

Εναντίον των συλληφθέντων διερευνώνται υποθέσεις παράνομης απασχόλησης, ενώ τρεις εργοδότες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη εργοδότηση. Ένας εξ αυτών συνελήφθη επί τόπου, ενώ οι άλλοι δύο παρουσιάστηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν επιπλέον παραβάσεις της νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία και επέβαλαν οκτώ διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 41.050 ευρώ.