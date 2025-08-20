Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες αντιμετώπισε το 27,6% των Κυπρίων με αναπηρία άνω των 16 ετών το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι οι διαθέσιμοι πόροι τους δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των συνηθισμένων αναγκών. Για τα άτομα χωρίς αναπηρία στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 18%.

Στην ΕΕ, ο μέσος όρος για άτομα με αναπηρία που δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα ήταν 22,8%, ενώ για τα άτομα χωρίς αναπηρία 15%. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ελλάδα (75,5%) και το χαμηλότερο στο Λουξεμβούργο (8%).

Δυσκολία για διακοπές

Στην Κύπρο, το 46,6% των ατόμων με αναπηρία δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πάει διακοπές μίας εβδομάδας, έναντι 29,4% για άτομα χωρίς αναπηρία. Στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 38,8% και 23,4% αντίστοιχα. Τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίστηκαν στη Ρουμανία (79,4%), τη Βουλγαρία (66,3%) και την Ελλάδα (61%).

Πρόσβαση σε βασικά αγαθά

Η Κύπρος κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ για άτομα με αναπηρία που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν κρέας ή ψάρι τουλάχιστον μέρα παρά μέρα. Μόλις 1,5% δήλωσε σχετική δυσκολία, έναντι μέσου όρου 12,8% στην ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίστηκε στη Βουλγαρία (29,9%).

Έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις

Το 43,9% των Κυπρίων με αναπηρία δυσκολεύτηκε το 2024 να καλύψει έκτακτα έξοδα, έναντι 38% στην ΕΕ και 26,5% για άτομα χωρίς αναπηρία. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Λιθουανία (64,3%).

Παράλληλα, το 15,2% των Κυπρίων με αναπηρία αντιμετώπισε καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων, ενοικίου ή λογαριασμών, έναντι 10,2% στην ΕΕ και 8% για άτομα χωρίς αναπηρία. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάστηκε στην Ελλάδα (44,5%), ενώ το μικρότερο στην Τσεχία (3,4%).