Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η απογραφή και εκτίμηση ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα που υπέστησαν καταστροφές από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην ορεινή Επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταβολή της οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες θα ξεκινήσει άμεσα, βάσει των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί.

Για τον σκοπό αυτό, το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει ήδη αρχίσει την επικοινωνία με τους δικαιούχους, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διευθετήσεις.