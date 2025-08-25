Η KPMG Κύπρου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα οποία καταγράφουν μικρές αυξήσεις στις τιμές, με διαφοροποιήσεις ανά επαρχία και είδος ακινήτου.

Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Αναγιωτό, Διοικητικό Σύμβουλο και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης της KPMG, το β’ τρίμηνο παρουσιάζει αυξήσεις σε διαμερίσματα και κατοικίες, με τη Λάρνακα να σημειώνει τις μεγαλύτερες μεταβολές, ιδιαίτερα σε κατοικίες και αποθήκες. Αντίθετα, η Λεμεσός παρουσίασε σχεδόν μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές μεταβολές. Στον τομέα των καταστημάτων, οι μεταβολές παρέμειναν περιορισμένες, με εξαίρεση τη Λάρνακα όπου σημειώθηκε αισθητή άνοδος.

Στα ενοίκια, συνεχίστηκε η τάση των προηγούμενων τριμήνων με μέτριες αυξήσεις, ιδιαίτερα στα διαμερίσματα, ενώ στα καταστήματα καταγράφηκε μικρή μείωση. Συνολικά, ο Δείκτης επιβεβαιώνει μια πορεία σταθεροποίησης, με μικρές αυξήσεις στις τιμές πώλησης και στα ενοίκια, καθώς και ελάχιστες ή μηδενικές μεταβολές στις αποδόσεις ακινήτων.

Από πλευράς RICS, ο Simon Rubinsohn, Chief Economist, υπογράμμισε ότι η κυπριακή οικονομία εμφανίζει τάσεις σταθερότητας, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματα του Δείκτη RICS–KPMG όσο και στο Q2 RICS Commercial Property Monitor. Όπως σημείωσε, η τάση των επενδυτών παραμένει θετική