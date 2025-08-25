Η παραγωγή φρέσκων λαχανικών στην Κύπρο το 2024 ανήλθε σε 72,65 χιλιάδες τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κυρίαρχη θέση είχαν οι ντομάτες, με παραγωγή 12,63 χιλιάδων τόνων, ενώ ακολούθησαν τα κρεμμύδια με 4,26 χιλιάδες τόνους και τα καρότα με 2,2 χιλιάδες τόνους. Η χώρα εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των μικρότερων παραγωγών της ΕΕ, ωστόσο η εικόνα παραμένει σταθερή.

Στον τομέα των φρούτων και ξηρών καρπών, η Κύπρος παρήγαγε 18,88 χιλιάδες τόνους. Τα μήλα αντιπροσώπευσαν 2,65 χιλιάδες τόνους, τα ροδάκινα έφτασαν τους 1,41 χιλιάδες τόνους, ενώ η παραγωγή αχλαδιών περιορίστηκε σε 450 τόνους.

Η ευρωπαϊκή εικόνα

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγή λαχανικών έφτασε τους 62,2 εκατομμύρια τόνους (+6% σε σχέση με το 2023), με πρωταγωνίστριες την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Αντίθετα, η παραγωγή φρούτων μειώθηκε κατά 2%, στους 24,3 εκατομμύρια τόνους.

Η Πολωνία διατήρησε την πρώτη θέση στην παραγωγή μήλων (29%), ενώ η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα κάλυψαν το 91% της παραγωγής ροδάκινων στην ΕΕ.

Κύπρος και ανταγωνιστικότητα

Παρά το μικρό μέγεθος της παραγωγής, η κυπριακή γεωργία παραμένει σημαντική για την τοπική αγορά και τη διατροφική επάρκεια. Η ενίσχυση της παραγωγής, ειδικά σε λαχανικά υψηλής ζήτησης όπως οι ντομάτες και τα κρεμμύδια, μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου στον ευρωπαϊκό χάρτη.