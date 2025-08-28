Σημαντική μείωση κατέγραψε η ανεργία στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,3%, από 4,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 22.663 άτομα έναντι 23.760 πέρσι.

Το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 528.981 άτομα ή στο 65,4% του πληθυσμού, αυξημένο σε σχέση με τα 511.423 άτομα του 2024. Από αυτούς, οι άνδρες ανέρχονται στο 71,1% και οι γυναίκες στο 60%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων διαμορφώθηκε σε 506.318 άτομα, με το ποσοστό απασχόλησης στο 62,6% (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,2%), έναντι 62,0% πέρυσι. Για τις ηλικίες 20-64 ετών η απασχόληση έφτασε το 81,7%, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών το 71,5%.

Κατά τομέα, οι Υπηρεσίες εξακολουθούν να κυριαρχούν με 81,2% των εργαζομένων, ακολουθούμενες από τη Βιομηχανία με 16,6% και τη Γεωργία με 2,2%. Σε σχέση με πέρυσι, οι Υπηρεσίες παρουσίασαν μικρή μείωση, ενώ η Βιομηχανία κατέγραψε άνοδο.

Η μερική απασχόληση αυξήθηκε στο 9,4% του συνόλου (47.425 άτομα), από 8,9% το 2024. Στις γυναίκες το ποσοστό φτάνει το 12%, ενώ στους άνδρες το 7,1%.

Υψηλή ανεργία στους νέους

Παρά τη συνολική μείωση, η ανεργία των νέων 15-24 ετών παραμένει υψηλή στο 14,9%. Για τους άνδρες το ποσοστό είναι 15,8% και για τις γυναίκες 13,9%.

Όσον αφορά τη διάρκεια ανεργίας, το 55,9% των ανέργων αναζητούσε εργασία για λιγότερο από έξι μήνες, το 23% για 6-11 μήνες, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι μειώθηκαν σημαντικά στο 21,1%, από 34,5% το 2024.