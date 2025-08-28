Η Κύπρος κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, όσον αφορά τα άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν ικανοποιητικό γεύμα με κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το σχετικό ποσοστό στην Κύπρο ανήλθε μόλις στο 1,2%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 8,5% του πληθυσμού δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα τέτοιο γεύμα, ποσοστό χαμηλότερο κατά μία μονάδα σε σχέση με το 2023 (9,5%).

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, όπου το ποσοστό φτάνει το 19,4%, έναντι 6,4% για τα άτομα που δεν θεωρούνται φτωχά.

Διαφορές ανά χώρα

Τα υψηλότερα ποσοστά αδυναμίας αγοράς κανονικού γεύματος σε κίνδυνο φτώχειας καταγράφηκαν στη Σλοβακία (39,8%) , στη Βουλγαρία (37,7%) και στην Ουγγαρία (37,3%) .

αδυναμίας αγοράς κανονικού γεύματος σε κίνδυνο φτώχειας καταγράφηκαν στη , στη και στην . Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία (και οι δύο με 5,1%).

Η δυνατότητα αγοράς γεύματος κάθε δεύτερη ημέρα αποτελεί μία από τις παραμέτρους για τον υπολογισμό του δείκτη σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης, ο οποίος εντάσσεται στον ευρύτερο δείκτη κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του βασικού στόχου φτώχειας και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.