Κρίσιμη μεν, χωρίς ουσιαστικές προσδοκίες δε η σημερινή έκτακτη συνάντηση, την οποία συγκάλεσε ο υπουργός Εργασίας για την ΑΤΑ. Η συνάντηση του υπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους, πραγματοποιείται πριν από την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη της Δευτέρας, κατά την οποία οι συντεχνίες – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – αναμένεται ότι θα ανακοινώσουν τη λήψη απεργιακών μέτρων.

Πάντως, πληροφορίες μας από το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρουν ότι η πρόθεση που υπάρχει είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο διάλογος να παραμείνει ζωντανός και να βρεθεί μια λύση, η οποία ενδεχομένως να μην ικανοποιεί και τις δυο πλευρές στο 100% των αιτημάτων τους, ωστόσο να είναι ισορροπημένη σε τέτοιο βαθμό, που να μπορεί να γίνει αποδεχτή και από τις συντεχνίες και από τους εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν οι πληροφορίες μας, το Υπουργείο Εργασίας θα καλέσει τις δυο πλευρές να επιδείξουν σύνεση και αφοσίωση στη διαδικασία, ώστε να επιτρέψει στο Υπουργείο να συνεχίσει τον κοινωνικό διάλογο για εξεύρεση λύσης. Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι τυχόν απεργιακές κινητοποιήσεις θα επιβαρύνουν το κλίμα και θα δυσκολέψουν την όλη διαδικασία, αντί να την βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη καμπή.

Αναλυτικότερα, η σημερινή συνάντηση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς σε περίπτωση που δεν προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι και η τελευταία με αυτή τη μορφή, δεδομένου ότι οι συντεχνίες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο διάλογος έχει εξαντληθεί και ως εκ τούτου η διαδικασία έχει τελματώσει. Επομένως, δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν άλλο χρονικό περιθώριο για αόριστες, όπως λένε, συζητήσεις, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά και τη Δευτέρα στην πανσυνδικαλιστική διάσκεψη θα προχωρήσουν πιθανότατα στην εξαγγελία απεργιακών μέτρων.

Γιατί όμως χωρίς προσδοκίες; Σε επικοινωνία που είχαμε με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων – εργοδοτών και συντεχνιών – μας αναφέρθηκε ότι οι προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, δεδομένου ότι εδώ και ένα περίπου μήνα, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική επαφή, η οποία να προϊδεάζει ότι θα κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση, ή έστω ότι θα δοθεί συγκεκριμένο πλαίσιο για τη οριστική ρύθμιση του θέματος της ΑΤΑ, μετά την μεταβατική συμφωνία του 2023.

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ως προς το περιεχόμενο της συνάντησης, για την οποία ενημερωθήκαμε μια μέρα προηγουμένως, ανέφερε. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να πρόκειται για την ύστατη προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου Εργασίας να κρατήσει ζωντανή την διαδικασία και ενδεχομένως να προσπαθήσει να αποφύγει τη λήψη μέτρων από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι σε άρθρο του στον «Φ» την προηγούμενη Κυριακή, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ είχε αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η κατάργηση της ΑΤΑ από τις δύο Συμφωνίες του 2017 και του 2023 αποκλείεται, όπως αποκλείεται και η πλήρης επαναφορά της στη μορφή πριν το 2013. Αν υπήρχε πρόθεση ή βούληση το ένα εκ των δύο να ήταν μέρος των Συμφωνιών, λόγω της ιδιάζουσας βαρύτητας που ενέχουν, τούτο θα αναφερόταν ρητά, τουλάχιστον ως μη αποκλειόμενο ενδεχόμενο. Είναι άλλο – εντελώς άσχετο θέμα – αν και οι δύο πλευρές έχουν ως μακροχρόνιο στόχο, η μία την κατάργηση και η άλλη την επαναφορά. Το ερώτημα είναι τι συμφωνήθηκε το 2017 και το 2023. Το μοναδικό ζήτημα που είναι αμφισβητήσιμο, αλλά και το μοναδικό επίδικο ερώτημα, είναι «ποια θα μπορούσε να είναι η νέα ρύθμιση για απόδοση της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της, που θα οδηγούσε σε μόνιμη και ολοκληρωμένη Συμφωνία, αφού θα είχε τέτοιο περιεχόμενο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή τόσο από την Συνδικαλιστική όσο και από την εργοδοτική πλευρά». Και εδώ έγκειται όλη η ουσία του ζητήματος, κατέληξε.

Περισσότερο κριτικός προς την κυβέρνηση εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ο οποίος χαρακτήρισε αιφνιδιαστική και περίεργη τη σύγκληση της συνάντησης και μάλιστα σήμερα, τρεις μέρες πριν από την πανσυνδικαλιστική. Ειδικότερα, ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι δεν αναμένει κάτι ιδιαίτερο από τη σημερινή συνάντηση, δεδομένου ότι δεν υπήρξε κάποια επαφή με τον υπουργό Εργασίας για ένα περίπου μήνα. Επομένως, συμπλήρωσε, θα θεωρηθεί μεγάλη έκπληξη η κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης από την πλευρά του Υπουργείου. Ερωτηθείς κατά πόσο οι συντεχνίες προτίθενται να αναστείλουν τις όποιες αποφάσεις τους ενόψει της πανσυνδικαλιστικής, στην περίπτωση που ζητηθεί από τον υπουργό Εργασίας παράταση μερικών ημερών για κατάθεση πρότασης, ο κ. Μάτσας απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι θα υπάρξει αναστολή αποφάσεων, μόνο στην περίπτωση που κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση, η οποία να κινείται στα πλαίσια της μεταβατικής συμφωνίας του 2023 και να μην ξεφεύγει από την φιλοσοφία της ΑΤΑ. «Αυτό που θα θέλαμε να δούμε, είναι μια οριστική και συνολική πρόταση για το θεσμό της ΑΤΑ, με σαφή χρονοδιαγράμματα, η οποία να κινείται στο δρόμο της πλήρους αποκατάστασης του θεσμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μάτσας.

Όσον αφορά στη μορφή που θα πάρουν τα απεργιακά μέτρα, εφόσον αυτά εξαγγελθούν τη Δευτέρα, ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι σίγουρα θα πρόκειται για παναπεργία, η οποία ωστόσο θα είναι προειδοποιητικού χαρακτήρα, σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε, σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί οποιαδήποτε λύση και συνεχίσει να εφαρμόζεται η υφιστάμενη συμφωνία, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι. Τα μέτρα θα κλιμακωθούν, προειδοποίησε, μέχρι να υπάρξει συμφωνία πλήρους αποκατάστασης του θεσμού.