Ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου και τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται στη Λευκωσία, με στόχο την αναβάθμιση της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης μεταξύ αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ και του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν κομβικά έργα, όπως η Κρατική Έκθεση, η περιοχή ΣΟΠΑΖ και η Χονδρική Αγορά, τα οποία, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες αστικές παρεμβάσεις, δημιουργούν –όπως τονίστηκε– τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, τόνισε ότι η Λευκωσία βρίσκεται μπροστά σε μια σπάνια συγκυρία στρατηγικού επανασχεδιασμού και ότι η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Επεσήμανε επίσης τη σημασία των δημόσιων χώρων μικρής κλίμακας, όπως πλατείες, γειτονιές και πάρκα «τσέπης», που συμβάλλουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ανέδειξε την αξία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και της ουσιαστικής διαβούλευσης με τους πολίτες.

Ο κ. Κωνσταντή ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη συμμετοχή του στο εργαστήρι Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου για τη Λευκωσία, τα πορίσματα του οποίου θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου τον Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά του, ο κ. Προύντζος ενημέρωσε το Επιμελητήριο για τα επόμενα βήματα υλοποίησης, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις αρχές της αειφορίας. Το ΕΤΕΚ δεσμεύτηκε να στηρίξει ενεργά τον Δήμο στην παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων.