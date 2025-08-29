Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα 01/09/2025, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:
Λευκωσία: Λευκωσία και Αγλαντζιά
- Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Λάρνακος, Λεωφόρου Αμμοχώστου και Λεωφόρου Κέννεντυ.
- Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κέννεντυ μέχρι το ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας.
- Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Λάρνακος από το ύψος του Κυκλικού Κόμβου προς ΣΟΠΑΖ μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Σαλαμίνος και Στασίνου.
- Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Λάρνακος και Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ από το ύψος του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και την Λεωφόρο Σαλαμίνος και Στασίνου
Λεμεσός
- Εκατέρωθέν της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, μεταξύ των Οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ και της Λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως (Νότια Τσιρείου Σταδίου)
Λάρνακα
- Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Γρήγορη Αυξεντίου, Οδών Λουκή Ακρίτα, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Πλατείας Μητροπόλεως, Ανδρέα Στρουθίδη και Χριστόδουλου Ιακωβίδη.
Αμμόχωστος: Παραλίμνι
- Κέντρο Παραλιμνίου Περιοχή Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, Οδοί Πρωταρά, Σαλαμίνος, Αντώνη Παπαδοπούλου και Ηλία Παπακυριακού
Πρωταράς
- Εκατέρωθεν την Οδού Ακεφάλου
Πάφος
- Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Ελλάδος, Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, Οδού Αθηνάς, Θερμοπυλών, Ακαμαντίδος μέχρι τα Δημοτικά Όρια Έμπας.
Διακοπή 20 λεπτών
Η ΑΗΚ υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.