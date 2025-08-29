Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοίνωσε ότι από την Δευτέρα 01/09/2025, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία: Λευκωσία και Αγλαντζιά

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Λάρνακος, Λεωφόρου Αμμοχώστου και Λεωφόρου Κέννεντυ.

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κέννεντυ μέχρι το ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Ευαγγελίστριας.

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Λάρνακος από το ύψος του Κυκλικού Κόμβου προς ΣΟΠΑΖ μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Σαλαμίνος και Στασίνου.

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Λάρνακος και Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ από το ύψος του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και την Λεωφόρο Σαλαμίνος και Στασίνου

Λεμεσός

Εκατέρωθέν της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, μεταξύ των Οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ και της Λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως (Νότια Τσιρείου Σταδίου)

Λάρνακα

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Γρήγορη Αυξεντίου, Οδών Λουκή Ακρίτα, Χρυσοπολιτίσσης, Δημητράκη Διανέλλου, Πλατείας Μητροπόλεως, Ανδρέα Στρουθίδη και Χριστόδουλου Ιακωβίδη.

Αμμόχωστος: Παραλίμνι

Κέντρο Παραλιμνίου Περιοχή Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, Οδοί Πρωταρά, Σαλαμίνος, Αντώνη Παπαδοπούλου και Ηλία Παπακυριακού

Πρωταράς

Εκατέρωθεν την Οδού Ακεφάλου

Πάφος

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Ελλάδος, Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, Οδού Αθηνάς, Θερμοπυλών, Ακαμαντίδος μέχρι τα Δημοτικά Όρια Έμπας.

Διακοπή 20 λεπτών

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.