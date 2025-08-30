Η προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας ήταν εξ αρχής δύσκολη και εν τέλει αυτό φάνηκε και από το αποτέλεσμα που είχε η χθεσινή πολύωρη σύσκεψη για το θέμα της ΑΤΑ. Ο υπουργός Εργασίας έθεσε ένα προφορικό πλαίσιο συζήτησης στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην χθεσινή σύσκεψη, με στόχο να τεθεί μια βάση, πάνω στην οποία θα κινηθεί ο διάλογος και να καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσης. Άλλωστε το θέμα συζητείται εδώ και πολλούς μήνες και πλέον τα περιθώρια στενεύουν, αφού τον Ιανουάριο θα πρέπει να καταβληθεί η ΑΤΑ στους εργαζόμενους.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, καθώς εργοδότες και συντεχνίες είδαν με επιφύλαξη τις προτάσεις του υπουργού Εργασίας και παρά την πολύωρη συζήτηση (η σύσκεψη κράτησε πέραν των 4 ωρών) δεν βγήκε άσπρος καπνός. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, το πλαίσιο συζήτησης που έθεσε ο υπουργός Εργασίας βασίστηκε σε τρία πεδία. (α) Στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει διασύνδεση της ΑΤΑ με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. (β) Στη διαμόρφωση του ποσοστού απόδοσης της ΑΤΑ. (γ) Στη βάση που θα έχει ο πληθωρισμός ως παράγοντας απόδοσης της ΑΤΑ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η στάση των συντεχνιών και των εργοδοτών ήταν από επιφυλακτική εώς αρνητική έναντι των σημείων που έθεσε ο υπουργός Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι συντεχνίες τόνισαν ότι για να υπάρξει συνέχεια της συζήτησης, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία ότι και οι δυο πλευρές συζητούν πάνω στην ίδια βάση και ασπάζονται τις αρχές και τη φιλοσοφία που διέπει την ΑΤΑ. Εφόσον προκύψει κοινή βάση πάνω σε αυτό, τότε μπορεί να υπάρξει και συζήτηση πάνω στα επιμέρους θέματα που έθεσε στο τραπέζι ο υπουργός Εργασίας.

Συναφώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από πλευράς εργοδοτών καταγράφηκε κατ’ αρχήν η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι συντεχνίες επιμένουν στη θέση για απόδοση της ΑΤΑ στο 100% και στον τρόπο και το χρόνο που θα προκύψει η αύξηση σε αυτό το ποσοστό. Σε δεύτερο στάδιο, αυτό που αναφέρουν οι εργοδότες είναι ότι δεν επιθυμούν να αυξηθεί το κόστος τους, πέραν αυτού που υπάρχει σήμερα, όσον αφορά στην εισφορά τους για την ΑΤΑ. Δηλαδή όχι περισσότερο του 66,7%. Αυτό, όπως μας αναφέρθηκε, σημαίνει ότι ακόμα και αν αυξηθεί το ποσοστό απόδοσης της ΑΤΑ, το κόστος για τους εργοδότες να μείνει το ίδιο. Κάτι τέτοιο, θα επιτευχθεί με τη διαφοροποίηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με στόχο να εξισορροπηθεί το κόστος από την αύξηση του ποσοστού απόδοσης της ΑΤΑ. Οι εργοδότες, πρόσθεσαν επίσης τη βούληση τους να εξευρεθεί μία μόνιμη ρύθμιση για την ΑΤΑ ώστε να μην προκύπτει κάθε λίγο αυτή η διαφωνία.

Όσον αφορά τώρα στην πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, παρά το νέο αδιέξοδο που προέκυψε, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για να σηκώσει τα χέρια ψηλά, ούτε και να κηρύξει αδιέξοδο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το πέρας της σύσκεψης, «στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους και συζητήθηκαν εισηγήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της μεσολαβητικής διαδικασίας. Παρά τις υφιστάμενες διαφορές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων, αφού η εκατέρωθεν εποικοδομητική συμβολή είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας». Την ίδια ώρα, το Υπουργείο φέρεται να ζήτησε από τις δυο πλευρές να τοποθετηθούν γραπτώς επί των σημείων που έθεσε στο τραπέζι κατά τη χθεσινή σύσκεψη.

Ο παράγοντας παναπεργίας

Η παράμετρος που θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συνεχίσει να διεξάγεται ο διάλογος, είναι οι αποφάσεις που θα λάβουν οι συντεχνίες τη Δευτέρα στα πλαίσια της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συντεχνίες – εφόσον δεν προκύψει κάποια εξέλιξη το Σαββατοκύριακο – θα ανακοινώσουν τη λήψη απεργιακών μέτρων, με τις ενδείξεις να κάνουν λόγο για παναπεργία, η οποία όμως θα είναι προειδοποιητικού χαρακτήρα και θα διαρκέσει πιθανόν 2-3 ώρες. Από την εργοδοτική πλευρά όμως, τονίζεται την ίδια ώρα ότι τυχόν λήψη απεργιακών μέτρων από τις συντεχνίες, θα δημιουργήσει συνθήκες αδιεξόδου και θα επιβαρύνει την ήδη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλεται για να κρατηθεί η διαδικασία ζωντανή.