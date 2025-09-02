Κάποιες πρόνοιες της προτεινόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης θα ενισχυθούν με ασφαλιστικές δικλείδες και κάποιες άλλες, οι οποίες δεν κρίνονται ουσιώδεις, θα μπουν στην άκρη, για να εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, έτσι ώστε, όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος, να εξευρεθεί τους επόμενους λίγους μήνες μια κοινή φόρμουλα που να ικανοποιεί την πλειοψηφία των μερών, αλλά και τη Βουλή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Εφόρου Φορολογίας και των διαφόρων συνδέσμων. Μάλιστα, κατά τις επαφές, οι τεχνοκράτες δίνουν κάποιες εξηγήσεις για τους λόγους που περιλήφθηκαν κάποιες αμφισβητούμενες πρόνοιες και ειδικά τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, σε μια προσπάθεια να διασκεδαστούν οι αντιδράσεις.

Αρμόδια πηγή, δήλωσε στον «Φ» πως πολλά από τα αιτήματα που θέτουν οι διαφωνούντες άρχισαν να ρυθμίζονται μέσα από τον διάλογο. Όπως πληροφορούμαστε, κάποια μέτρα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή μεταγενέστερα ενδεχομένως να πάρουν κάποια αναβολή ως προς τη συζήτηση και έγκριση από τη Βουλή, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα του λογιζόμενου μισθού σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών για σκοπούς φορολόγησης.

Για το ζήτημα του σφραγίσματος (αναστολή λειτουργίας) των επιχειρήσεων λόγω της μη έκδοσης νόμιμων αποδείξεων, σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται προωθείται η συμπερίληψη πολλών ασφαλιστικών δικλείδων, προτού το δικαστήριο κληθεί να αποφανθεί εάν τελικά θα υλοποιηθεί το μέτρο.

Μεταξύ άλλων, γίνονται σκέψεις προτού ληφθεί η τελική απόφαση να δίνονται προειδοποιήσεις. Μέχρι στιγμής, ο Έφορος συναντήθηκε με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, την TechIsland και θα ακολουθήσουν επαφές με τον Invest Cyprus, τον Σύνδεσμο Τραπεζών, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τον ΣΕΛΚ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Πάντως, όλοι οι φορείς ετοιμάζουν τις εισηγήσεις που θα καταθέσουν στη δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων, η οποία λήγει στις 10 του μήνα.

Τι έγινε στην ΟΕΒ

Χθες, μετά το πέρας της συνάντησης του Εφόρου με την ΟΕΒ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Παντελίδης, δήλωσε πως σε πολλά σημεία υπάρχουν συγκλίσεις και οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες.

«Υπάρχουν αρκετά σημεία για τα οποία υπάρχει κοινή άποψη ως προς το τι πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του νομοσχεδίου και πώς συγκεκριμένες πρόνοιες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να προσαρμοστούν, ούτως ώστε να συμβάλουν στους στόχους της μεταρρύθμισης (…)», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΟΕΒ.

Σε σχέση με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, είπε ότι αντάλλαξαν με τον Έφορο συγκεκριμένες απόψεις και «υπάρχει σύγκλιση σε σχέση με τους τομείς που πρέπει να ενδυναμωθούν», προσθέτοντας ότι η ΟΕΒ θα σταθεί σύμμαχος της αρμόδιας αρχής «με στοχευμένα μέτρα να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή».

Όπως διευκρίνισε τα συγκεκριμένα μέτρα πρέπει είναι ξεκάθαρα, προσθέτοντας ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια θα πρέπει να κοινοποιηθούν και να είναι λιανά σε όλο τον κόσμο», έτσι ώστε «ο στόχος της πάταξης της φοροδιαφυγής να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα».