Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν ηλιακοί θερμοσίφωνες οικιστικών μονάδων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν όλες τις επαρχίες τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Η βοήθεια θα καλύπτει το 50% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο τα €300 ανά κατοικία μόνιμης διαμονής. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί εκτιμάται περίπου στα €768.000.

Διαδικασία καταβολής

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση καλούνται να προσκομίσουν στην Επαρχιακή Διοίκηση:

το έντυπο εξουσιοδότησης FIMAS ,

, και αντίγραφο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Η καταβολή της βοήθειας θα γίνει σε εφάπαξ δόση απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.