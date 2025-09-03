Τέσσερα στοχευμένα σχέδια κινήτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία πολιτών που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Τα σχέδια αφορούν 2.110 άτομα και διαθέτουν προϋπολογισμό €18 εκατ.

Στοιχεία απασχόλησης

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε κάτω από 5%, στα επίπεδα του 2008, ενώ η απασχόληση ξεπέρασε το 80%, επίδοση που συνιστά την καλύτερη διαχρονικά και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό στόχο με ορίζοντα το 2030.

Όπως είπε, η θετική πορεία της κυπριακής αγοράς εργασίας τοποθετεί τη χώρα ανάμεσα στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά, σε σύγκριση με τους μέσους όρους της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

Οι ομάδες στόχου

Τα νέα σχέδια απευθύνονται σε:

γυναίκες κάθε ηλικίας,

άτομα 50-65 ετών,

νέους 15-29 ετών,

γυναίκες για εργοδότηση με ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Χρηματοδότηση και αιτήσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους €18 εκατ. συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής «Θάλεια 2021-2027».

Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας από το Τμήμα Εργασίας, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.