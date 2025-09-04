Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) εφαρμόζει για πέμπτη συνεχή χρονιά τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, εντάσσοντας στον προϋπολογισμό του 2025 ποσό ύψους €100.000 για την επιχορήγηση έργων και δράσεων που θα προταθούν από τα μέλη του.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο ή δράση ορίστηκε στις €20.000. Οι προτάσεις θα πρέπει να συνδέονται με τη δράση και τις αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ, να έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα, θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και πρακτικό αποτέλεσμα ή αξιοποιήσιμο παραδοτέο που θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις με αποκλειστικά ερευνητικό χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις ξεπεράσουν το διαθέσιμο κονδύλι, το ΕΤΕΚ δύναται, μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του, να δώσει στα μέλη τη δυνατότητα ιεράρχησης και ψηφοφορίας.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, με στόχο η χρηματοδότηση από το ΕΤΕΚ να λειτουργήσει ως καταλυτικός μηχανισμός για την ολοκλήρωση των έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ για όλες τις λεπτομέρειες. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025, στις 12:00μμ.