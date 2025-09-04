Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Χριστόδουλος Πατσαλίδης, χαιρέτισε την εισαγωγή μαθημάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Στ’ τάξη Δημοτικού, καθώς και την επέκταση του προγράμματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου από τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Σε γραπτή δήλωση, σημείωσε ότι πρόκειται για «ουσιαστικό βήμα» ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής παιδείας των νέων, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Παιδείας

Ο κ. Πατσαλίδης απένειμε τα εύσημα στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και στο Υπουργείο, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδο άλλων πυλώνων της Στρατηγικής, που υλοποιούνται μέσω της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Όπως είπε, προχωρά η δημιουργία εθνικής ιστοσελίδας χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται η εκπαίδευση εκπαιδευτών για προγράμματα που θα απευθύνονται σε ενήλικες πολίτες.

Σύνδεση με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα

«Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και η χρηματοοικονομική παιδεία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κατανόηση βασικών εννοιών, όπως αποταμίευση, προϋπολογισμός, δανεισμός και διαχείριση κινδύνου, μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένων αποφάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τόσο τους πολίτες όσο και την οικονομία.

Δέσμευση ΚΤΚ και εταίρων

Ο Διοικητής διαβεβαίωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παραμένει δεσμευμένη στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής με στόχο τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των πολιτών.