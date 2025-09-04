Ο πληθωρισμός για τον Αύγουστο κατέγραψε μείωση 0,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα που καταγράφεται αποπληθωρισμός στην Κύπρο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Αύγουστο 2025 ανήλθε στις 117,04 μονάδες από 116,65 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,39 μονάδες σε μηνιαία βάση.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στις Υπηρεσίες (3,6%), με τις κατηγορίες «Εστιατόρια και Ξενοδοχεία» (+4,5%) και «Αναψυχή και Πολιτισμός» (+3,9%) να έχουν σημαντική θετική συμβολή. Αντίθετα, οι τιμές στον ηλεκτρισμό μειώθηκαν κατά 11,6% και στα πετρελαιοειδή κατά 7,3%, ασκώντας καθοδική πίεση στον δείκτη.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα γεωργικά προϊόντα (+4,4%) και στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (+1,8%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην ένδυση και υπόδηση (-1,1%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι πιο έντονες μεταβολές καταγράφονται στην ένδυση και υπόδηση (-6,0%), στα εστιατόρια και ξενοδοχεία (+4,7%) και στην εκπαίδευση (+3,8%).

Όσον αφορά τις επιπτώσεις σε μονάδες, η μεγαλύτερη θετική συμβολή στον ΔΤΚ προήλθε από την κατηγορία «Εστιατόρια και Ξενοδοχεία» (+0,49) και «Αναψυχή και Πολιτισμός» (+0,26), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική συμβολή είχαν τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (-0,72) και οι μεταφορές (-0,55). Σε μηνιαία βάση, τα φρέσκα λαχανικά (+0,31) συνέβαλαν περισσότερο στην άνοδο του ΔΤΚ, ενώ τα πετρελαιοειδή (-0,06) είχαν την πιο αρνητική επίδραση.

