Ο εφιάλτης του πληθωρισμού φαίνεται ότι τελείωσε για την Κύπρο –τουλάχιστον προς το παρόν- καθώς είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που κατάφερε να απαλλαγεί από ένα δείκτη που είναι συνυφασμένος με την άνοδο τιμών και είναι η μόνη οικονομία, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη, που έχει αποπληθωρισμό.

Tα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Eurostat για τον Αύγουστο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για το πού βρίσκεται η Κύπρος και πού άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Μάλιστα, σε ορισμένα κράτη ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών (και αυξήσεων) ξεπέρασε το 6%!

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο με βάση τη μεθοδολογία της Στατιστικής Υπηρεσίας (δείκτης τιμών καταναλωτή) βρίσκεται σε φάση αποπληθωρισμού από τον Μάιο, ενώ με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη που δίνει τώρα η Eurostat για τον Αύγουστο (στη βάση μιας ελαφρώς διαφορετικής διαδικασίας μετρήσεων) είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αρνητικό πρόσημο (-0,1%), ενώ πέρυσι το Αύγουστο ήταν με θετικό πρόσημο (2,2%).

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 η άνοδος του εναρμονισμένου δείκτη ήταν 0,5% και 0,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους περσινούς μήνες. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος εκτιμάται ότι κατέγραψε αύξηση του πληθωρισμού, της τάξης του 0,7%.

Ο πληθωρισμός σε ολόκληρη την Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Αύγουστο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, αλλά παραμένοντας αρκετά κοντά στον στόχο του 2% που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση υπερβολικής ανησυχίας, τουλάχιστον προς το παρόν. Σύμφωνα με την τελευταία προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 2,1% τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο από το 2,0% τον Ιούλιο.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν στην Ευρωζώνη με ελαφρά χαμηλότερο ρυθμό (3,2% έναντι 3,3%), όπως και των υπηρεσιών (3,1% έναντι 3,2%), ενώ οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό 0,8%. Ο δομικός πληθωρισμός -ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού- παρέμεινε σταθερός στο 2,3% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν οικονομίες δυο ταχυτήτων, με χώρες με πληθωρισμό μέχρι 3% και χώρες με άνω του 3%. Η Εσθονία οδηγεί την κούρσα των αυξήσεων, με τον εναρμονισμένο δείκτη να βρίσκεται στα ύψη, στο 6,2%. Ακολουθούν η Κροατία με 4,6%, η Σλοβακία με 4,4%, η Λετονία και η Αυστρία με 4,1%.

Στα υπόλοιπα κράτη: Βέλγιο 2,6%, Γερμανία 2,1%, Ιρλανδία 1,8%, Ελλάδα 3,1%, Ισπανία 2,7%, Γαλλία 0,8%, Ιταλία 1,7%, Λιθουανία 3,6%, Λουξεμβούργο 2,8%, Μάλτα 2,6%, Ολλανδία 2,4%, Πορτογαλία 2,5%, Σλοβενία 3%, Φινλανδία 2,2%.

Να σημειωθεί ότι οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το πρακτορείο Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 2,0% από 1,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδρίασε τελευταία φορά τον Ιούλιο, όταν αποφάσισε να διακόψει τις μειώσεις των επιτοκίων μετά από οκτώ συνεχόμενες μειώσεις. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έχει υιοθετήσει επιφυλακτικό τόνο, τονίζοντας τις αβεβαιότητες που συνδέονται με την εμπορική πολιτική και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Καθώς ο πληθωρισμός παρουσιάζει μια γενικά σταθερή τάση κοντά στον στόχο της ΕΚΤ και το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη παραμένει στο ιστορικό χαμηλό του 6,2%, οι αγορές δεν αναμένουν καμία μετατόπιση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 11 Σεπτεμβρίου. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι πιθανό να παραμείνει στο 2%, καθώς η ΕΚΤ διατηρεί τη στάση αναμονής.