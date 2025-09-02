Οριακή αποκλιμάκωση πληθωρισμού κατέγραψε η Κύπρος τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) να υποχωρεί κατά 0,1% σε ετήσια βάση.

Ελλάδα: Στο 3,1% ο πληθωρισμός

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 3,1%, μειωμένος από το 3,7% του Ιουλίου, δείχνοντας τάσεις επιβράδυνσης αλλά παραμένοντας υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,6%.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανατιμήσεων σε τρόφιμα (2,4% από 3,3%), υπηρεσίες (4,9% από 5,4%) και ενεργειακά αγαθά (1% από 1,3%), ενώ η ενέργεια εμφάνισε μείωση τιμών (-1,9% ετησίως) μετά από αύξηση τον Ιούλιο.

Ευρωζώνη: Σταθεροποίηση με μικρή άνοδο

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 2,1% από το 2% του Ιουλίου, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για σταθερότητα. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 0,2%.

Ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) παρέμεινε στο 2,3%, ενώ σε μηνιαία βάση κατέγραψε άνοδο 0,3%.

Συγκρίσεις ανά χώρα

Εσθονία : ο υψηλότερος πληθωρισμός με 6,2% .

: ο υψηλότερος πληθωρισμός με . Κροατία : 4,6%.

: 4,6%. Σλοβακία : 4,4%.

: 4,4%. Γαλλία : ήπια άνοδος 0,8%.

: ήπια άνοδος 0,8%. Ιταλία: 1,7%.

Κύπρος στο επίκεντρο

Η Κύπρος ξεχώρισε με τη μικρή αποκλιμάκωση (-0,1%), καταγράφοντας χαμηλότερη πίεση στις τιμές σε σχέση με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, σε μια περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να απασχολούν τα κράτη–μέλη της Ε.Ε.