Η Αίγυπτος δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις αιγυπτιακές υποδομές, με στόχο οι πρώτες ποσότητες να παραδοθούν στην Ευρώπη το 2027, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή ύστερα από συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπάτρα Αμπντελάτι και τον Υπουργό Πετρελαίων Καρίμ Μπατάουι της Αιγύπτου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Στρατηγική σχέση Λευκωσίας – Καΐρου

Καλωσορίζοντας τους Αιγύπτιους υπουργούς στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Αίγυπτος αποτελεί για την Κύπρο «την πιο σημαντική χώρα της περιοχής» και ότι οι διμερείς σχέσεις είναι στρατηγικής σημασίας. Σημείωσε δε πως μία από τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην Αίγυπτο.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση ηγετών της ΕΕ με ηγέτες χωρών της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2026.

«Στρατηγική συνεργασία με Κύπρο και Ελλάδα»

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπάτρα Αμπντελάτι σημείωσε ότι η Κύπρος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χώρες για την Αίγυπτο στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες δεν θα γίνει ποτέ εις βάρος της στρατηγικής σχέσης με Λευκωσία και Αθήνα.

Εξέφρασε την επιθυμία να καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης ανάλογο με εκείνο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, προκειμένου να υλοποιηθούν αποτελεσματικά τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Δέσμευση για φυσικό αέριο

Ο Υπουργός Πετρελαίου Καρίμ Μπατάουι υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος θα προχωρήσει ταχύτερα τις διαδικασίες για να καταστεί δυνατή η μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις αιγυπτιακές υποδομές. Ανέφερε ότι οι πρώτες ποσότητες από το κοίτασμα «Κρόνος» θα είναι έτοιμες το 2027 για παράδοση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τομείς συνεργασίας

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι πέραν της ενέργειας, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η απασχόληση, η φιλοξενία, η γεωργία και οι επιχειρήσεις. Πρόσθεσε ότι η ενίσχυση των σχέσεων υπηρετεί κοινά συμφέροντα με αμοιβαίο όφελος.