Ρίχνει τα καρφιά του στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός για τη νέα ρύθμιση στην οποία προχώρησε για τις πολλαπλές συντάξεις των κρατικών αξιωματούχων.

Δύο περίπου μήνες μετά την έγκριση της νέας νομοθεσίας από τους νομοθέτες και την υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλώνει πως είναι ανορθόδοξο η Βουλή να εγκρίνει αντισυνταγματικό νόμο. Σχολιάζοντας την πρόθεση του Γενικού Λογιστή να ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, για τον τρόπο εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου, σημειώνει πως είναι παράδοξο φαινόμενο η Βουλή να ψηφίζει νομοθεσίες ενώ ήταν ενημερωμένη από τη Νομική Υπηρεσία ότι περιέχουν αντισυνταγματικές πρόνοιες.

Απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με το μπέρδεμα που υπάρχει σε σχέση με την πρόνοια που αφορά την αναστολή της σύνταξης κρατικού αξιωματούχου και την καταβολή ποσού €500, η οποία πιθανόν να αγγίζει εν ενεργεία αξιωματούχους που λαμβάνουν συντάξη και μισθό, ανέφερε πως «δεν μπορώ να σας απαντήσω σε νομικές ερμηνείες. Εγώ γνωρίζω την πάγια αρχή και το συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Όποιος εργάζεται κάπου και πληρώνει εισφορές κατοχυρώνει σύνταξη».

Θα αποκοπεί μισθός

Σχολιάζοντας τη στάση εργασίας των εργαζομένων στην κρατική μηχανή που ζητούν επαναφορά 100% της ΑΤΑ, ανέφερε ότι αυτό κάνει πιο δύσκολο το κλίμα για να υπάρξει κατάληξη, την στιγμή που είναι σε εξέλιξη διάλογος και ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 0,5% και συνεπώς δεν αφαιρεί από το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζόμενων.

«Τέτοιες απεργίες δημιουργούν προβλήματα στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν, που όταν μειώνεται ο παραγόμενος πλούτος οι πρώτοι που επηρεάζονται είναι οι εργαζόμενοι» πρόσθεσε. Μάλιστα, προειδοποίησε πως όσοι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην στάση εργασίας θα τους αποκοπεί μέρος των απολαβών τους. «Όταν δεν εργάζεσαι, δεν πληρώνεσαι» υποδεικνύει.

Δημοσιονομικός κίνδυνος

Την ίδια ώρα, παράλληλα με την αναταραχή που δημιουργήθηκε με τη μη καταβολή των €25 εκατ. στο ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο τερματικό του Βασιλικού, το οποίο αποτελεί έναν από τους κυριότερους δημοσιονομικούς κίνδυνους για τα δημόσια οικονομικά, καθώς έχει «παγώσει». Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, μετά την έκθεση των Γάλλων εμπειρογνωμόνων θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον του έργου.

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις στις οικονομίες της Γαλλίας και της Γερμανίας και αν αυτές θα επηρεάσουν την κυπριακή οικονομία, ο κ. Κεραυνός, σημειώνει πως η χώρα κατάφερε και δημιούργησε πλεονάσματα για να αντιμετωπίσει πιθανές τέτοιες καταστάσεις και για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, το οποίο μειώνεται ραγδαία φτάνοντας κάτω του 60%.

Μισθολόγιο

Σε σχέση με το φούσκωμα του κρατικού μισθολογίου αλλά και τις μελέτες εμπειρογνώμων που δείχνουν πως για την αύξηση των δαπανών ευθύνονται οι συνεχείς προσλήψεις εκπαιδευτικών και εργαζόμενων στους ημικρατικούς, τονίζει πως το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει αυστηρά μέτρα.

«Το 2025 είχαμε καταθέσει ένα προϋπολογισμό που το κόστος των δημοσίων υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης όλης συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχετε αναφέρει είναι λιγότερο από το 2024 και πολύ λιγότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο θα γίνει και με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Το κρατικό μισθολόγιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2025».

Αυτό, όπως είπε, είναι εφικτό μέσα τη διαφοροποίηση σχεδίων υπηρεσίας, την κατάργηση θέσεων που δεν εξυπηρετούν πλέον, των μεταθέσεων και των αποσπάσεων. Είπε, επίσης, πως «τρέχουν» οι μελέτες για τη δομή του κρατικού μισθολογίου και τη συχνότητα της παραχώρησης των προσαυξήσεων.

Οι εκπλήξεις τουπροϋπολογισμού

Αναφορικά με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, σημείωσε πως «η μεγάλη έκπληξη θα είναι ότι ορθή οικονομική πολιτική των πλεονασμάτων και της υπευθυνότητας, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προσπάθειες και ταυτόχρονα συντηρώντας μια ευρεία κοινωνική πολιτική θα συνεχίσει». Και όλα αυτά, εξήγησε παρά τις αρνητικές γεωπολιτικές συγκυρίες και των επηρεασμό των οικονομιών μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η δική μας οικονομία μέσα από τον προϋπολογισμό του 2026 θα συνεχίσει να είναι ανθεκτική και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού.