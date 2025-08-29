Μπροστά σε νέο μπάχαλο φαίνεται πως βρίσκονται οι τεχνοκράτες, μετά την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων των μελλοντικών κρατικών αξιωματούχων. Και αυτό, παρόλο που άλλα, νόμιζαν οι νομοθέτες πως ρύθμισαν αλλά στο τέλος άλλα θα εφαρμόζονται.

Μάλιστα οι νομοθεσίες υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το νέο νομικό πλαίσιο όπως εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο, παρόλο που η Βουλή επιδίωξε να μην αγγίζει τους υφιστάμενους αξιωματούχους (κυρίως για συνταγματικούς λόγους), αλλά αυτούς που θα διοριστούν ή θα εκλεγούν από τις 21 Αυγούστου και εντεύθεν (ημέρα δημοσίευσης των νόμων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας), στην ουσία όπως είναι διατυπωμένη η νομοθεσία για κάποιους εν ενεργεία αξιωματούχους θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης και θα λαμβάνουν ένα μηνιαίο ποσό €500.

Το Γενικό Λογιστήριο για να βγει από το αδιέξοδο προτίθεται να ζητήσει τα φώτα της Νομικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι οι μελλοντικοί κρατικοί αξιωματούχοι (εκτός από τις εξαιρέσεις που αποφάσισε η Βουλή) θα λαμβάνουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας τους από το 60ο έτος που ισχύει τώρα για τους υφιστάμενους αξιωματούχους.

Παράλληλα, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε περίπτωση που κάποιος αξιωματούχους αναλάβει νέο αξίωμα. Θα λαμβάνει ένα ποσό €500 από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη κρατική θέση. Επιπρόσθετα προβλέπει την οικειοθελή αποποίηση των συντάξεων που λαμβάνουν από το κράτος για όσο διάστημα κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Παρέμβαση από νομικούς

Νομικοί κύκλοι μιλώντας στον «Φ» ανάφεραν πως το ζήτημα της αναστολής της σύνταξης χρήζει άμεσης διευκρίνησης, καθώς φαίνεται να συγκρούεται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2014 στην υπόθεση Κουτσελίνη.

Τότε το δικαστήριο θεώρησε ως αντισυνταγματική την αναστολή της σύνταξης προς τους κρατικούς αξιωματούχους, όταν αναλαμβάνουν άλλο αξίωμα. Μάλιστα, είχε επισημάνει πως η σύνταξη αποτελεί περιουσιακό στοιχείο.

Η Βουλή κατά τις 18 μήνες συζητήσεις, στην προσπάθεια για συνταγματική θωράκιση του νέου νομικού πλαισίου, το εμβολίασαν με τροπολογία, σύμφωνα με την οποία η ρύθμιση θα αφορούσε όσους εκλεγούν ή διοριστούν μετά την δημοσίευση του νόμου.

Στην πράξη, όμως, όπως ανέφεραν στον «Φ», αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τους μελλοντικούς αξιωματούχους αλλά και τους υφιστάμενους.

Επίσης, ξεκάθαρα στη νομοθεσία αναφερόταν πως η κατάργηση της σύνταξης θα αφορούσε αξιωματούχους όταν αναλαμβάνουν αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ είναι ασαφής η πρόνοια για τους άλλους που λαμβάνουν αξιώματα στην Κύπρο.

Τι προβλέπει ο βασικός νόμος

Όπως μας λέχθηκε, στο βασικό νόμο περί ορισμένων αξιωματούχων, αναστέλλεται η σύνταξη για όλους, ωστόσο η συγκεκριμένη πρόνοια, λόγω της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, δεν εφαρμόζεται. Τότε η Νομική Υπηρεσία με γνωμάτευση της, είχε καλέσει το Γενικό Λογιστήριο να αφήσει ανενεργή της συγκεκριμένη πρόνοια από το βασικό νόμο.

Πριν από μερικά χρόνια υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Γενικού Λογιστή Ανδρέα Αντωνιάδη, με τον πρώτο να καλεί τον δεύτερο να προχωρήσει στην αναστολή της σύνταξης.

Ακολούθως, ο Γενικός Λογιστής ζήτησε νέα γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη νομική του τοποθέτηση για συνέχιση της άρσης της καταβολής των συντάξεων στους κρατικούς αξιωματούχους. Βάσει της δικαστικής απόφασης δεν μπορεί να καταργείται σύνταξη.

€500 σύνταξη σε 30 αξιωματούχους

Συνεπώς, με βάσει το νέο νομικό πλαίσιο, 30 νυν αξιωματούχοι οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη και μισθό, όπως είναι η νομοθεσία που ενέκρινε το Νομοθετικό Σώμα, άμεσα θα πρέπει να σταματήσουν να λαμβάνουν σύνταξη και να τους παραχωρείται το ποσό των €500, κάτι το οποίο συγκρούεται με την δικαστική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι στην αναπομπή των νόμων που έκανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είχε καλέσει τη Βουλή να προχωρήσει σε τροποποίηση για το ζήτημα της αναστολής της σύνταξης και της καταβολής των €500 για να αρθεί ο προβληματισμός για άνιση μεταχείριση των προσώπων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Η Βουλή δεν προχώρησε σε καμιά αλλαγή, αφήνοντας στον νόμο, το μηχανισμό ελάχιστης αμοιβής, προβλέποντας την καταβολή μόνο των πρώτων €500 από τη σύνταξη όταν κάποιος αναλαμβάνει αξίωμα.

Κυβερνητικές πηγές έχουν δηλώσει στον «Φ» πως το συγκεκριμένο ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο έτσι ώστε η επίμαχη πρόνοια να κατοχυρωθεί νομικά.

Παρέμβαση Γενικού Λογιστή

Ο Γενικός Λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης, μιλώντας στον «Φ» δήλωσε πως προτίθεται να προωθήσει επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ζητώντας νομική καθοδήγηση.

Όπως είπε, θα ζητήσει διευκρινήσεις για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, οι οποίες ουσιαστικά κρίθηκαν αντισυνταγματικές στην υπόθεση Κουτσελίνη από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνιάδη, στο παρελθόν ο Γενικός Εισαγγελέας με γνωμάτευση του είχε αναφέρει να μην προχωρήσει στην αναστολή των συντάξεων στους εν ενεργεία αξιωματούχους, επισημαίνοντας πως θα απαιτήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον χειρισμό άλλων πολιτειακών αξιωματούχων, όπως είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής καθώς τους προέδρους ΕΔΥ και Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Είπε, επίσης πως οι συγκεκριμένες πρόνοιες επεκτάθηκαν και σε αξιώματα που αναλαμβάνουν αξιωματούχοι στην ΕΕ.

Καταλήγοντας, τόνισε, πως το Γενικό Λογιστήριο μπορεί να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο των συντάξεων.