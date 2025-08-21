Στην υπογραφή των νόμων που αφορούν την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων για τους μελλοντικούς κρατικούς αξιωματούχους που θα διορισθούν ή θα εκλεγούν από το 2026 και μετά, προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» παρά το γεγονός ότι η Ολομέλεια της Βουλής έκανε μερικώς αποδεχτή την αναπομπή των έξι νόμων καθώς δεν υιοθετήθηκαν όλες οι εισηγήσεις της Κυβέρνησης οι οποίες θα θωράκιζαν συνταγματικά το νέο νομικό πλαίσιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε να ακολουθήσει το δρόμο της υπογραφής της νομοθεσίας παρά να προχωρήσει σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Εκείνο, ωστόσο, που προβληματίζει όλους είναι το ενδεχόμενο κάποιος από τους επηρεαζόμενους να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να κριθεί ο νόμος αντισυνταγματικός, όπως έγινε επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια. Σήμερα οι έξι νόμοι θα δημοσιευθούν και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι όλοι μελλοντικοί κρατικοί αξιωματούχοι (εκτός από τις εξαιρέσεις που αποφάσισε η Βουλή) θα λαμβάνουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας στους από το 60ο έτος που ισχύει τώρα για τους υφιστάμενους αξιωματούχους. Παράλληλα, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε περίπτωση που κάποιος αξιωματούχους αναλάβει νέο αξίωμα. Θα λαμβάνει ένα ποσό €500 από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη κρατική θέση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε προχωρήσει σε συγκεκριμένες αλλαγές για την συγκεκριμένη πρόνοια, ωστόσο, το Κοινοβούλιο επέλεξε να αφήσει το μηχανισμό ελάχιστης αμοιβής.

Όπως πληροφορείται ο «Φ» στο μέλλον η κυβερνητική πλευρά θα εξετάσει επιστάμενα την συγκεκριμένη πρόνοια έτσι ώστε να την ενισχύσει νομικά για να μην είναι ευάλωτη σε περίπτωση προσφυγής κάποιου επηρεαζόμενου στη δικαιοσύνη. Με το νέο νομικό πλαίσιο γίνεται συμψηφισμός και των συντάξεων των κρατικών αξιωματούχους για πολλαπλές θητείες με τη διατήρηση των θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Από τη νέα νομοθεσία εξαιρείται αριθμός αξιωματούχων οι οποίοι καλύπτονται από το Σύνταγμα και για τους οποίους η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να επηρεάσει τα δικαιώματα τους στο μέσο της θητείας τους. Συγκεκριμένα, από το νέο νομικό πλαίσιο εξαιρούνται οι δικαστές, τα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας, μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Γενικός Εισαγγελέας, αλλά και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.