Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου προειδοποιεί ότι οι σημερινές δαπάνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι πολύ χαμηλότερες των αναγκαίων, καλώντας σε ουσιαστική αύξηση επενδύσεων εν όψει του Προϋπολογισμού 2026 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2026-2028.

Στο σημείωμά του τονίζει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να υστερεί στην ανάπτυξη υποδομών και πολιτικών για μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τις εκτιμήσεις για δημοσιονομικό, κοινωνικό και μακροοικονομικό κόστος να εμπνέουν ανησυχία. Επισημαίνει, μάλιστα, τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ, κάτι που ενέχει και πολιτικές επιπτώσεις.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τις δαπάνες για δράση, προειδοποιώντας για μελλοντικές αυξήσεις φόρων ή «πολιτικά τολμηρές» περικοπές δαπανών. Προτείνει, συνεπώς, σημαντική ενίσχυση των εθνικών επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς όπως οι μεταφορές, τα κτήρια και η ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει διττό πρόβλημα: υψηλή ευαισθησία και υψηλή έκθεση στον φυσικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Η κατάσταση αυτή απειλεί όχι μόνο τα δημόσια οικονομικά, αλλά και τη κοινωνική συνοχή, με αυξημένες ανισότητες λόγω της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από το κόστος ενέργειας, τροφίμων και υγείας.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι το κλιματικό ρίσκο λαμβάνεται πλέον υπόψη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις μελλοντικές αξιολογήσεις της Κύπρου.

Το Συμβούλιο ζητά ρητά χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και καλύτερο συντονισμό ενεργειών, υπογραμμίζοντας ότι οι δαπάνες για την πράσινη μετάβαση πρέπει να θεωρούνται επένδυση για το μέλλον και όχι κόστος.