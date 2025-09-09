Άνοδος 53% κατέγραψαν οι πολεοδομικές αιτήσεις που παραλήφθηκαν από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού, υποβλήθηκαν 1.295 αιτήσεις, έναντι 844 το 2024 και 749 το 2022, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερά ανοδική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας στην πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Οι λόγοι της αύξησης

Η άνοδος αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες, όπως:

Η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος «Ιππόδαμος» , που επιτρέπει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 24 ώρες το 24ωρο.

, που επιτρέπει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 24 ώρες το 24ωρο. Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και η αναθεώρηση πολεοδομικών κινήτρων για στέγαση.

και η αναθεώρηση πολεοδομικών κινήτρων για στέγαση. Η έγκριση του Σχεδίου Πολεοδομικής Αμνηστίας , που λειτούργησε ως κίνητρο για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

, που λειτούργησε ως κίνητρο για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Η λήξη της Εντολής 1/2020 για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία αντικαταστάθηκε από την Εντολή 4/2025.

Εντατικοποίηση εργασιών

Ο ΕΟΑ Λάρνακας σημειώνει ότι το προσωπικό του εργάζεται εντατικά για να ανταποκριθεί στον αυξημένο όγκο αιτήσεων, με στόχο την ταχύτερη έκδοση αδειών, τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών.