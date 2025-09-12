Άμεσες θα είναι οι εξελίξεις στο θέμα της ΑΤΑ μετά τη χθεσινή τρίωρη παναπεργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι οποίες ακολούθησαν. Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου θα επικοινωνήσει σήμερα Παρασκευή με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαβουλεύσεων.

Αναλυτικότερα, ηχηρό μήνυμα για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ έστειλαν χθες χιλιάδες εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κατήλθαν στην τρίωρη – προειδοποιητική – παναπεργία. Από την στάση εργασίας επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό αεροδρόμια και σχολεία, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν σε νοσοκομεία και μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα, στο αεροδρόμιο Λάρνακας επικράτησε το αδιαχώρητο μετά τη λήξη της απεργίας, καθώς έπρεπε να επαναπρογραμματιστούν οι πτήσεις που επηρεάστηκαν.

Μετά το πέρας της χθεσινής τρίωρης παναπεργίας, οι κοινωνικοί εταίροι σημείωσαν ότι θα αναμένουν «να καθίσει η σκόνη» από τις εξελίξεις και αναλόγως, να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Οι μεν συντεχνίες θέλουν να διαπιστώσουν κατά πόσο τα μηνύματα που έστειλαν έχουν πιάσει τόπο. Μάλιστα, προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων εάν δεν υπάρξουν θετικά μηνύματα.

Οι εργοδότες από την άλλη, περιμένουν να δουν εάν θα εξαγγελθούν νέα μέτρα από τις συντεχνίες ή αν θα ηρεμήσουν τα πνεύματα ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος.

Σε επικοινωνία που είχαμε χθες με εκπροσώπους του συνδικαλιστικού κινήματος και της εργοδοτικής πλευράς, μας αναφέρθηκε ότι: Από πλευράς εργοδοτών δεν υπάρχει καν πρόθεση να καθίσουν στο τραπέζι, εάν τεθεί υπό συζήτηση το «ΑΤΑ για όλους», ενώ οι συντεχνίες θέλουν να δουν κυβέρνηση και εργοδότες να επαναξιολογούν τις θέσεις τους, ώστε να πλησιάσουν στις δικές τους.

Το νέο πλαίσιο στο τραπέζι

Ωστόσο, οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενδεχομένως να αλλάξουν το σκηνικό. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως σεβαστό, ωστόσο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι από την απεργιακή κινητοποίηση δεν υπάρχει κάποιος κερδισμένος. Αντίθετα, πρόσθεσε, όλοι βγαίνουν χαμένοι. Από τις συντεχνίες, μέχρι τους εργοδότες, την κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κυπριακός λαός, ο οποίος ταλαιπωρείται από τις κινητοποιήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε τα περί διγλωσσίας εντός της κυβέρνησης στο θέμα της ΑΤΑ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ένα πλαίσιο για συζήτηση ως προς τον εκσυγχρονισμό του θεσμού «και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε. Δεν αναμένουμε να συμφωνήσουν όλοι σε αυτό, αλλά δεν παύει από το να είναι ένα πλαίσιο από το οποίο μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση.

Πέραν των πιο πάνω, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε επικρίσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, προέρχονται από εκείνους, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στο κουτσούρεμα της ΑΤΑ ΤΟ 2012. «Ήταν αυτοί που οδήγησαν την οικονομία σε μια κατάσταση, στην οποία όχι μόνο δεν μπορούσαμε να δώσουμε ΑΤΑ, αλλά αναγκαστήκαμε να την κουτσουρέψουμε, όπως και άλλα δικαιώματα και κεκτημένα των εργαζομένων», τόνισε με έμφαση ο Πρόεδρος. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι πρέπει να αρχίσει ο διάλογος, διότι χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση.

Εξάλλου, μιλώντας στον «Φ» μετά το πέρας της τρίωρης απεργίας, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας εξέφρασε την ελπίδα να έχουν ληφθεί τα μηνύματα που έχουν σταλεί από τους εργαζόμενους. Επ’ ευκαιρία, σημείωσε ότι με τη χθεσινή απεργία καταρρίφθηκε και ο μύθος που λέει ότι η ΑΤΑ αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο δημόσιο, καθώς υπήρξε μαζική συμμετοχή από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά στα βασικά μηνύματα που έστειλε η χθεσινή απεργία, ο κ. Μάτσας στάθηκε σε τρία σημεία. Οι εργαζόμενοι (α) θέλουν πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, (β) λένε κάθετα όχι σε κλιμακωτή απόδοση της και (γ) τονίζουν την ανάγκη για δημιουργία συνθηκών επέκτασης του θεσμού σε όλους τους εργαζόμενους.

Σχολιάζοντας το πλαίσιο που έθεσε η κυβέρνηση, ο κ. Μάτσας το χαρακτήρισε πυροτέχνημα με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων ώστε να επιφέρει πλήγμα στην παναπεργία των εργαζομένων. Εάν η κυβέρνηση εννοεί το «ΑΤΑ για όλους», συνέχισε, μπορεί να το εφαρμόσει αμέσως, περιλαμβάνοντας την ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό, απόφαση η οποία θα ωφελήσει αμέσως περίπου 58.000 εργαζόμενους.