Το αδιαχώρητο επικράτησε από νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς η παναπεργία επηρέασε τον προγραμματισμό των πτήσεων, κάποιες από τις οποίες επαναπρογραμματίστηκαν για αργότερα.

Το philenews δέχθηκε παράπονα από επιβάτες, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους ότι ενδέχεται να χάσουν τις πτήσεις τους λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

Τόσο στους χώρους του check-in όσο και στον χώρο αναχωρήσεων, κατά τους ελέγχους αποσκευών, δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές.

Σε επικοινωνία μας με τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, Hermes Airports, μας αναφέρθηκε ότι από τις 2:00 μ.μ. μέχρι και τις 4:30 μ.μ. διεκπεραιώθηκαν 20 πτήσεις που είχαν επαναπρογραμματιστεί. «Παρατηρήθηκε κάποιος συνωστισμός, αλλά ήταν αναμενόμενος, λόγω των πολλών πτήσεων που μετακινήθηκαν εξαιτίας της παναπεργίας», ανέφερε η εταιρεία, σημειώνοντας πως αυτή την ώρα η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.